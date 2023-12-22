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ПОЛІТИКА

ЄС має використати фонд порятунку в розмірі €80 мільярдів, щоб допомогти Україні – голова центробанку Фінляндії

22 грудня 2023, 14:33
ЄС має використати фонд порятунку в розмірі €80 мільярдів, щоб допомогти Україні – голова центробанку Фінляндії
Фінський чиновник, який раніше був комісаром з економічних питань ЄС, стурбований роз’єднаністю Європи та вето Угорщини.

У Фінляндії запропонували спосіб, за допомогою якого можна продовжити фінансування допомоги Україні. Там запропонували виділити €80 млрд з Європейського стабілізаційного механізму (ESM).

Про це заявив голова центробанку Фінляндії Оллі Рен в інтерв'ю Bloomberg.

На його думку, Європейський стабілізаційний механізм може стати "планом Б" у питанні допомоги Україні, оскільки ЄС поки не ухвалив продовження фінансування.

"У нас немає нагальної потреби в ESM на фінансових ринках, але є глибока, екзистенційна необхідність щодо України. Це питання свободи, демократії та захисту Європи", - сказав Рен.

Фінський чиновник, який раніше був комісаром з економічних питань ЄС, стурбований роз’єднаністю Європи та вето Угорщини.

"Не можна втрачати часу, тому інші 26 держав-членів ЄС повинні швидко зібратися і підготувати "план Б" без згоди Угорщини, яка, здається, йде своїм шляхом", - наголосив він.

Європейський стабілізаційний механізм був розроблений у 2012 році, він також розглядався у Брюсселі та Берліні як потенційний інструмент підтримки відновлення України. За словами директора-розпорядника П'єра Грамеги, цей механізм має найбільший сплачений капітал серед усіх міжнародних інституцій - трохи більше 80 млрд євро, а також додатковий капітал, що може бути використаний, у розмірі близько 620 млрд євро.

Рен підтримує, що ЄС повинен використати заморожені активи центробанку рф на користь Україні. Йдеться про 260 млрд євро у вигляді цінних паперів і готівки, заморожених ЄС, країнами G7 і Австралією. Понад дві третини цих коштів знаходяться в ЄС.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на окремому саміті ЄС на початку лютого. Країни-члени Європейського Союзу також розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити фінансування.

Фінляндіядопомога Українівійна

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