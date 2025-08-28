Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

ЄС може запровадити вторинні санкції проти росії – Bloomberg

28 серпня 2025, 08:39
ЄС може запровадити вторинні санкції проти росії – Bloomberg
Відповідні обговорення триватимуть на тлі підготовки наступного, 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії.

Європейський Союз розглядає можливість запровадити вторинні санкції проти Росії, щоб треті країни не могли допомагати їй ухилятися від уже запроваджених обмежень.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел видання, міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Копенгагені наприкінці тижня обговорять використання інструменту проти обходу санкцій.

Цей інструмент ухвалений у 2023 році, але досі не використаний. Він передбачає заборону експорту, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які, як вважається, сприяють обходу санкцій ЄС.

Як повідомляє Bloomberg, відповідні обговорення триватимуть на тлі підготовки наступного, 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії. Він міститиме нові санкції проти причетних до викрадення українських дітей.

Окремо міністри закордонних справ країн ЄС обговорять додаткові санкції проти нафтогазового та фінансового секторів Росії та імпорт та експорт російських товарів. Ці обговорення проходитимуть у неформальному форматі та не будуть зосереджені безпосередньо на новому пакеті санкцій.

Нагадаємо, Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти росії з початку повномасштабної війни проти України.

війнаЄвросоюзсанкціі проти росії

