Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

ЄС не потерпить агресії ні в Україні, ні в Індо-Тихоокеанському регіоні – глава Єврокомісії

31 липня 2023, 19:26
ЄС не потерпить агресії ні в Україні, ні в Індо-Тихоокеанському регіоні – глава Єврокомісії
Фото: з вільного доступу
За словами фон дер Ляєн, безпека в Європі та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні йдуть рука об руку.

Європа не потерпить агресії в Україні або в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє LRT.

Вона підкреслила, що вторгнення росії в Україну свідчить про те, що авторитарні лідери готові виконувати свої погрози.

"Агресивна війна росії проти України підриває основи міжнародного порядку. Вона порушує Статут ООН і основоположні принципи міжнародного права, такі як територіальна цілісність і суверенітет", - заявила глава Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, безпека в Європі та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні йдуть рука об руку.

"Саме тому Європа підтримує мужню боротьбу України проти агресора, оскільки незаконне застосування сили не може бути допущено ні в Україні, ні в Індо-Тихоокеанському регіоні. Безпека в Європі та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні йдуть рука об руку. Виклики заснованому на правилах порядку в нашому взаємопов'язаному світі зачіпають усіх нас", - підкреслила вона.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання нового пакету фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

ЄСУрсула фон дер Ляєнрф тероризм

Останні матеріали

Політика
"Вагнер" насторожив Пекін. Заколот Прігожина продемонстрував Китаю нестабільного союзника – Юнь Сунь
Переклад iPress – 31 липня 2023, 17:16
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 липня 2023, 12:22
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Cуспільство
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2023, 01:13
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Cуспільство
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Переклад iPress – 28 липня 2023, 00:03
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Політика
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Переклад iPress – 27 липня 2023, 15:12
Світ повинен примусити путіна знову підписати
Політика
Світ повинен примусити путіна знову підписати "зернову угоду". Якщо ні – надати Україні зброю та конвої – The Economist
Переклад iPress – 27 липня 2023, 12:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється