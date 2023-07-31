ЄС не потерпить агресії ні в Україні, ні в Індо-Тихоокеанському регіоні – глава Єврокомісії

За словами фон дер Ляєн, безпека в Європі та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні йдуть рука об руку.

Європа не потерпить агресії в Україні або в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє LRT.

Вона підкреслила, що вторгнення росії в Україну свідчить про те, що авторитарні лідери готові виконувати свої погрози.

"Агресивна війна росії проти України підриває основи міжнародного порядку. Вона порушує Статут ООН і основоположні принципи міжнародного права, такі як територіальна цілісність і суверенітет", - заявила глава Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, безпека в Європі та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні йдуть рука об руку.

"Саме тому Європа підтримує мужню боротьбу України проти агресора, оскільки незаконне застосування сили не може бути допущено ні в Україні, ні в Індо-Тихоокеанському регіоні. Безпека в Європі та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні йдуть рука об руку. Виклики заснованому на правилах порядку в нашому взаємопов'язаному світі зачіпають усіх нас", - підкреслила вона.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання нового пакету фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.