ЄС обговорює план направити в Україну прибутки від 196,6 млрд євро заморожених російських активів – FT

ЄС посилює фінансовий тиск на рф.

Офіційні особи країн-членів Європейського Союзу і Європейської комісії зустрілися в середу, 24 травня, щоб вивчити варіанти виведення відсотків від заморожених російських активів на користь України. Відсотки зберігаються в Euroclear – найбільшому у світі розрахунковому центрі.

Про це повідомляє Financial Times.

ЄС обговорив питання передачі Україні прибутку, отриманого у вигляді 196,6 мільярда євро заморожених російських активів, які застрягли всередині потоку світових фінансових ринків. Такий крок не призведе до експропріації самих активів, але все одно означатиме ескалацію фінансового тиску Заходу на росію з метою допомоги Києву у захисті від війни владіміра путіна.

За даними бельгійського уряду, санкції заморозили 196,6 млрд євро російських активів у Euroclear, з яких 180 млрд євро – це активи російського центрального банку.

Саме прибутки, отримані від реінвестування, чиновники ЄС хочуть спрямувати на допомогу Україні.

Зазвичай Euroclear позичає залишки коштів своїх клієнтів, щоб мінімізувати кредитний ризик, і утримує зароблені відсотки. Високі відсоткові ставки центробанків разом із незвичним накопиченням платежів через санкції призвели до рекордних прибутків – у першому кварталі року Euroclear відзвітував про 734 млн євро відсотків на залишки коштів від російських активів.

Деякі чиновники вважають, що схожий принцип може бути застосований до ширшого кола заморожених російських активів, зокрема тих, що застрягли в люксембурзькому розрахунковому центрі Clearstream.

ЄС також розглядає можливість активного управління цими прибутками, щоб генерувати ще більше грошей, кажуть співрозмовники. Це може бути зроблено через компанію з управління активами або через сам Euroclear, який інвестуватиме активи відповідно до інструкцій.

Уряд Бельгії окремо заявив, що планує використати податкові надходження від прибутку, отриманого від заморожених активів Euroclear, на допомогу Україні. За словами урядовця, Бельгія розраховує заробити щонайменше 625 млн євро податків від відсотків цього року.

Представники ЄС мають намір представити більш конкретні пропозиції щодо російських активів на зустрічі лідерів ЄС наприкінці червня.