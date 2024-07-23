ЄС переносить зустрічі високого рівня з Будапешта через позицію Орбана щодо війни в Україні

Неформальні зустрічі міністрів закордонних справ і оборони Ради ЄС повинні були відбутися в Будапешті з 28 по 30 серпня.

Наступні зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн Європейського Союзу, які заплановані на серпень, будуть перенесені з Будапешта до Брюсселя.

Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, передає CNN.

"Я зрозумів, що ми повинні надіслати сигнал, навіть якщо це символічний сигнал, що бути проти зовнішньої політики Європейського Союзу та дискваліфікувати політику ЄС як "сторони війни" повинно мати певні наслідки", - сказав Боррель на пресконференції у Брюсселі.

За його словами, заяви та дії Орбана і міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто проаналізовані. "Я можу сказати, що всі країни-члени, за єдиним винятком, дуже критично поставилися до такої поведінки", – сказав Боррель.

Неформальні зустрічі міністрів закордонних справ і оборони Ради ЄС повинні були відбутися в Будапешті з 28 по 30 серпня.

Нагадаємо, 22 липня Боррель заявив, що у ЄС обговорять, як саме реагувати на "мирні вояжі" Орбана. Серед ідей буде бойкот або зниження рівня участі міністрів у неформальній зустрічі в Будапешті наприкінці серпня.