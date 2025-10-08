ЄС погодив план повної відмови від російської нафти й газу до 2028 року

Попри спротив Угорщини та Словаччини, документ отримав широку підтримку і невдовзі буде переданий міністрам ЄС для остаточного затвердження.

Посли країн Європейського Союзу погодили план поетапної відмови від імпорту російських енергоносіїв до 2028 року. Це рішення стало першим кроком до остаточного ухвалення закону, який має на меті посилити енергетичну незалежність Європи.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За даними агентства, під час закритої зустрічі дипломати країн-членів ЄС погодили передати відповідний законопроєкт міністрам для розгляду та схвалення на засіданні 20 жовтня. Попри критику з боку Угорщини та Словаччини, рішення було підтримано більшістю і подолало перший політичний бар'єр.

Законопроєкт, ініційований Єврокомісією, містить чіткий графік відмови від російського газу:

із січня 2026 року – припинення імпорту за новими контрактами;

з червня 2026 року – припинення імпорту за чинними короткостроковими контрактами;

із січня 2028 року – повне припинення постачань за довгостроковими контрактами.

Також документ зобов'язує Угорщину та Словаччину розробити національні плани щодо повної відмови від російських енергоносіїв до 2028 року.

Одне з ключових питань, що залишається предметом дискусії, припинення імпорту чи повинні постачальники скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС проходити попередню перевірку й отримувати дозвіл на ввезення, щоб гарантувати, що газ не походить з росії.

Франція та Італія загалом підтримують план, але пропонують два можливих варіанти контролю: або попереднє погодження постачань, або митну перевірку безпосередньо у портах після прибуття вантажу.

На тлі обговорення нового законопроєкту свою позицію озвучив і президент США Дональд Трамп. Він заявив, що Вашингтон готовий запровадити "серйозні санкції" проти росії, якщо країни НАТО припинять закупівлю її енергоресурсів.