Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС погодив план повної відмови від російської нафти й газу до 2028 року

08 жовтня 2025, 17:03
ЄС погодив план повної відмови від російської нафти й газу до 2028 року
Фото: Радіо Свобода
Попри спротив Угорщини та Словаччини, документ отримав широку підтримку і невдовзі буде переданий міністрам ЄС для остаточного затвердження.

Посли країн Європейського Союзу погодили план поетапної відмови від імпорту російських енергоносіїв до 2028 року. Це рішення стало першим кроком до остаточного ухвалення закону, який має на меті посилити енергетичну незалежність Європи.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За даними агентства, під час закритої зустрічі дипломати країн-членів ЄС погодили передати відповідний законопроєкт міністрам для розгляду та схвалення на засіданні 20 жовтня. Попри критику з боку Угорщини та Словаччини, рішення було підтримано більшістю і подолало перший політичний бар'єр.

Законопроєкт, ініційований Єврокомісією, містить чіткий графік відмови від російського газу:

  • із січня 2026 року – припинення імпорту за новими контрактами;

  • з червня 2026 року – припинення імпорту за чинними короткостроковими контрактами;

  • із січня 2028 року – повне припинення постачань за довгостроковими контрактами.

Також документ зобов'язує Угорщину та Словаччину розробити національні плани щодо повної відмови від російських енергоносіїв до 2028 року.

Одне з ключових питань, що залишається предметом дискусії, припинення імпорту чи повинні постачальники скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС проходити попередню перевірку й отримувати дозвіл на ввезення, щоб гарантувати, що газ не походить з росії.

Франція та Італія загалом підтримують план, але пропонують два можливих варіанти контролю: або попереднє погодження постачань, або митну перевірку безпосередньо у портах після прибуття вантажу.

На тлі обговорення нового законопроєкту свою позицію озвучив і президент США Дональд Трамп. Він заявив, що Вашингтон готовий запровадити "серйозні санкції" проти росії, якщо країни НАТО припинять закупівлю її енергоресурсів.

РосіягазЄвросоюз

Останні матеріали

Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Політика
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 08:23
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється