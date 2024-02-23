Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС прагне зібрати $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів для України – FT

23 лютого 2024, 11:09
ЄС прагне зібрати $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів для України – FT
Ініціатором останнього заходу із закупівлі боєприпасів за межами ЄС виступає Чехія.

Країни Євросоюзу намагаються зібрати 1,5 мільярда доларів у вигляді екстреного фінансування, щоб забезпечити Україну артилерійськими снарядами з-за кордону для зміцнення лінії фронту у боротьбі з росією.

Про це повідомляє  Financial Times.

Як зазначається, ініціатором останнього заходу із закупівлі боєприпасів за межами ЄС виступає  Чехія, щоб компенсувати безвихідь у Конгресі щодо допомоги США і затримок у європейському виробництві.

Прага взяла на себе ініціативу, поки європейські столиці сперечаються про продовження основного механізму військової підтримки Києва з боку ЄС.

Офіційні особи, знайомі з переговорами, кажуть, що країна потребує допомоги європейських партнерів у наданні $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів, що Прага організовує відтоді, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

"Чехи виконали всю роботу, але їм потрібні гроші від інших", - зазначила особа, обізнана про цю ініціативу.

Деякі члени ЄС уже зробили свій внесок, кажуть чиновники, знайомі з чеською схемою. 

FT наголошує, що посли ЄС не змогли досягти згоди щодо закупівлі боєприпасів за межами блоку на зустрічі в Брюсселі в середу і поставили за мету узгодити правила нового вливання капіталу до саміту лідерів ЄС 21 березня.

Крім того, пише видання, Німеччина наполягає на тому, щоб її умовний внесок у розмірі приблизно 1,25 млрд євро було зменшено, щоб відобразити її велику двосторонню військову допомогу Україні, яка цього року становитиме 7 млрд євро.

"Для України дуже важливо, щоб військова допомога надходила без бюрократичних затримок. Двостороння підтримка є дуже швидкою та ефективною - її слід розглядати як еквівалентний внесок до Європейського фонду миру", - наголосив посол Німеччини в ЄС Міхаель Клаус.

У статті для Міжнародного інституту стратегічних досліджень аналітики Франц-Штефан Гаді та Майкл Кофман дійшли висновку, що Україні знадобиться 75 000-90 000 артилерійських снарядів на місяць "для ведення оборонної війни, і більш ніж удвічі більше - 200 000-250 000 - для великого наступу". 

 

 

ЄСбоєприпасивійна в Україніснарядиросія окупанти

Останні матеріали

Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 16:45
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Політика
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 12:45
Єдиний спосіб
Політика
Єдиний спосіб "вбити" цю війну. Час нарешті серйозно поставитися до української перемоги – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 08:11
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Бізнес & Фінанси
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 16:34
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Політика
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 12:35
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Політика
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 06:42
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Cуспільство
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 17:13
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Політика
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 13:01
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється