ЄС проігнорував погрози Трампа знищити "цілу цивілізацію" Ірану

07 квітня 2026, 20:33
ЄС проігнорував погрози Трампа знищити
Фото: apnews.com
Європейська комісія та речник Європейської служби зовнішніх справ відмовились коментувати допис Трампа.

Європейський союз вирішив не реагувати на нові погрози Дональда Трампа на адресу Ірану. Дипломати та офіційні особи дали зрозуміти, що не сприймають слова американського президента буквально.

Про це повідомляє Politico.

Європейська комісія та речник Європейської служби зовнішніх справ відмовились коментувати допис Трампа у Truth Social із погрозою знищити "цілу цивілізацію".

"Чесно кажучи, якби ми реагували щоразу, коли хтось публікує щось обурливе в інтернеті, це було б єдиним, чим ми займалися б", — пояснив один із європейських посадовців, зазначивши, що у Брюсселі цей допис не сприймають інакше, ніж попередні.

Дипломат ЄС, залучений до формування європейської політики щодо війни з Іраном, також відмовився обговорювати можливі сценарії розвитку подій.

Нагадаємо, погрози Трампа пролунали після натяків на можливі удари по іранській інфраструктурі — що може кваліфікуватися як воєнний злочин. Після публікації допису Іран, за даними ЗМІ, припинив пряму комунікацію зі США.

Останні матеріали

Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
