ЄС проігнорував погрози Трампа знищити "цілу цивілізацію" Ірану

Європейський союз вирішив не реагувати на нові погрози Дональда Трампа на адресу Ірану. Дипломати та офіційні особи дали зрозуміти, що не сприймають слова американського президента буквально.

Про це повідомляє Politico.

Європейська комісія та речник Європейської служби зовнішніх справ відмовились коментувати допис Трампа у Truth Social із погрозою знищити "цілу цивілізацію".

"Чесно кажучи, якби ми реагували щоразу, коли хтось публікує щось обурливе в інтернеті, це було б єдиним, чим ми займалися б", — пояснив один із європейських посадовців, зазначивши, що у Брюсселі цей допис не сприймають інакше, ніж попередні.

Дипломат ЄС, залучений до формування європейської політики щодо війни з Іраном, також відмовився обговорювати можливі сценарії розвитку подій.

Нагадаємо, погрози Трампа пролунали після натяків на можливі удари по іранській інфраструктурі — що може кваліфікуватися як воєнний злочин. Після публікації допису Іран, за даними ЗМІ, припинив пряму комунікацію зі США.