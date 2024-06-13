​ЄС пропонує, аби Азербайджан постачав газ через територію України замість російського – Politico

Термін дії договору між Україною і рф про транзит газу закінчується цього року.

Євросоюз запропонував Азербайджану схему, за якою країна транспортуватиме до блоку свій газ через територію України.

Про це пише Politico.

Термін дії договору між Україною і рф про транзит газу закінчується цього року. Оскільки Київ не планує продовжувати контракт, та й Євросоюз не зацікавлений у цьому, тож Брюссель знайшов альтернативний варіант.

Наразі вісім країн блоку все ще залежать від російського газу, ЄС шукав йому альтернативу. Пропозиція Азербайджану є способом зберегти постачання природного палива до Європи, відключивши при цьому Росію.

Пропозицію Брюсселя підтвердив старший радник президента Азербайджану Ільхама Алієва Гікмет Гаджієв. Наразі Баку розглядає варіанти реалізації ідеї ЄС. Про терміни поки мова не йде.

Трубопровід став важливим джерелом енергії для Європи. 2023 року через нього транзитували приблизно 15 мільярдів кубометрів російського газу, які попрямували до Європи. Система пов'язує Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію і Молдову. У разі зупинки транзиту через Україну найбільше постраждає Словаччина. У травні глава словацького уряду Роберт Фіцо їздив до Азербайджану домовлятися щодо цього питання і заявив, що зробить "все політично необхідне" для отримання газу.

Наразі незрозуміло, чи включатиме цей план експорт азербайджанського газу через росію чи обсяги "обмінюватимуть" між двома країнами до відправки.