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ПОЛІТИКА

ЄС узгодив нові правила прийому мігрантів, прагне скоротити їх кількість – Reuters

20 грудня 2023, 17:22
ЄС узгодив нові правила прийому мігрантів, прагне скоротити їх кількість – Reuters
Фото: afp.com
Нові правила, зокрема, покликані скоротити потоки мігрантів до країн Союзу.

В ЄС у середу, 20 грудня, узгодили нові правила, покликані більш рівномірно розподілити витрати і роботу з прийому мігрантів, а також обмежити кількість людей, які прибувають до країн Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

Представники Європарламенту та урядів країн ЄС досягли згоди після переговорів щодо законів, які отримали загальну назву "Новий пакт про міграцію та притулок" і мають набути чинності наступного року.

Закони стосуються перевірки нелегальних мігрантів після їхнього прибуття до Європейського Союзу, процедур розгляду заяв про надання притулку, правил визначення країни ЄС, відповідальної за розгляд заяв, а також способів врегулювання кризових ситуацій.

Передбачена система скринінгу буде спрямована на розмежування тих, хто потребує міжнародного захисту, і тих, хто не потребує.

Людям, чиї заяви про надання притулку мають низькі шанси на успіх, наприклад, з Індії, Тунісу чи Туреччини, може бути відмовлено у в'їзді до ЄС і затримано на кордоні, так само як і особам, які можуть становити загрозу безпеці.

Обробка заявок також буде прискорена.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі назвав пакт "великим успіхом" для Європи та Італії і зазначив, що прикордонні країни ЄС, найбільш вразливі до міграції, більше не почуватимуться самотніми.

Amnesty International заявила, що пакт відкине законодавство ЄС про притулок на десятиліття назад, призведе до більших страждань для людей, які шукають притулку, і є системою, розробленою для того, щоб ускладнити людям доступ до безпеки.

"Пакт майже напевно призведе до того, що більше людей будуть фактично утримуватися під вартою на кордонах ЄС, включаючи сім'ї з дітьми та людей у вразливих ситуаціях", - вважають в Amnesty International.

Кількість мігрантів, які прибувають до Європейського Союзу, значно зменшилася порівняно з піковим показником 2015 року, який становив понад мільйон, але неухильно зростала з мінімуму 2020 року до 255 тисяч за рік до листопада, при цьому більше половини з них перетинають Середземне море з Африки, в основному, рухаючись до Італії.

Попередні спроби розділити відповідальність за прийом мігрантів зазнали невдачі, оскільки східні члени ЄС, зокрема, не бажали приймати людей, які прибували до Греції, Італії та інших країн.

ЄСмігранти

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