ЄС введе санкції проти російського СПГ – Bloomberg

Від нових санкцій постраждає не тільки москва, а й її азіатські партнери.

Від початку вторгнення росії в Україну Європа та її союзники шукають способи обмежити доходи москви від продажу викопного палива, не збільшуючи при цьому вартість на енергоносії для своїх громадян. Останній план: заборонити використання портів Європейського союзу для реекспорту скрапленого природного газу.

Про це пише видання Bloomberg.

Так, російський виробник ПАТ "Новатек" покладається на заходження в ЄС, щоб перемістити арктичне паливо із суден льодового класу на звичайні танкери. Хоча перекриття доступу не завадить вантажам потрапити в Європу, де імпорт СПГ з росії після війни навіть збільшився, це ускладнить їхнє подальше відправлення в країни Азії.

Політики ЄС обговорюють цей крок у рамках 14-го пакета санкцій проти росії. Якщо цей захід буде схвалено, він може призвести до того, що в Європі циркулюватиме ще більше російського палива. Крім того, це, ймовірно, спричинить проблеми з контрактами у європейських логістичних компаній і політичну реакцію з боку інших країн-покупців газу.

Щоб оптимізувати витрати на транспортування, арктичний проєкт "Ямал СПГ" використовує порти Зебрюгге в Бельгії та Монтуара у Франції для перевалки вантажів із 15 суден льодового класу на звичайні танкери.

Як правило, судно, що прибуває, розвантажують на терміналі, а стандартний танкер СПГ завантажують приблизно в один і той самий час. В умовах заборони це стане неможливим.

За даними консультанта Energy Aspects Ltd., торік обсяг імпорту російського СПГ до ЄС становив 14,4 млн тонн. Перевалка, коли паливо переправляється, склала 2 мільйони тонн. Ймовірний сценарій полягає в тому, що заборона призведе до того, що ці додаткові обсяги залишаться в блоці, де частка російського ЗПГ вже становить близько 13%.

Санкції ще більше ускладнять логістику морських перевезень для росії і змусять спеціалізовані судна мандрувати довшими маршрутами. За даними Energy Aspects, транспортування вантажів "Ямал СПГ" безпосередньо в Азію призведе до збільшення витрат на фрахт і логістику, а також до збільшення часу роботи криголамів.

У росії є кілька альтернатив: вона здійснює перевалку з судна на судно в районі Мурманська, що можна використовувати для вивільнення суден. Крім того, влітку, коли тане лід і до заводу можуть підійти різні судна, можна використовувати Північний морський шлях. Якщо альтернативні схеми транспортування не спрацюють, експорт російського СПГ може бути скорочено.

За даними Energy Aspects, експорт російського СПГ для азіатських покупців може скоротитися або стати дорожчим через підвищення вартості фрахту.

"Якщо "Новатек" не зможе переналаштувати свою логістику і експорт російського ЗПГ буде зупинено, Європа порушить контракт на поставку 3 млн тонн на рік, що може викликати реакцію влади Китаю", - говорить Ваддел.

Європейські компанії, такі як німецька державна Securing Energy for Europe GmbH, Shell Plc і TotalEnergies SE, покладаються на перевалку ямальських вантажів у Зебрюгге і Монтуарі. Термін дії цих контрактів спливає тільки у 2038 і 2041 роках, що може призвести до форс-мажорних обставин або суперечок за контрактами, якщо перевалка буде заборонена.

Варто зазначити, що компанії можуть зазнати збитків на мільярди доларів.