ЄС занепокоєний експортним контролем Китаю щодо металів, які використовуються в мікросхемах – Reuters

Пекін каже, що обмеження спрямовані на захист національної безпеки.

У вівторок, 4 липня, Єврокомісія висловила занепокоєння з приводу запровадження Китаєм обмежень на експорт металів, які використовуються в напівпровідниковій промисловості.

Про це повідомляє Reuters.

Пекін каже, що контроль над експортом галію і германію з 1 серпня спрямований на захист національної безпеки.

"Єврокомісія стурбована тим, що ці експортні обмеження не пов'язані з необхідністю захисту глобального миру, а також стабільності і виконанням зобов'язань Китаю щодо нерозповсюдження, що випливають із міжнародних договорів", – заявив речник Єврокомісії на брифінгу.

Виконавчий орган ЄС, який оцінює потенційний вплив на глобальні ланцюги поставок і європейську промисловість, закликав Китай запроваджувати експортні обмеження згідно з "чіткими міркуваннями безпеки" відповідно до правил Світової організації торгівлі.

Єврокомісія визначила обидва рідкісні елементи як "стратегічну" сировину для свого "зеленого" переходу.

Раніше повідомлялось, що США готуються обмежити доступ китайських компаній до сервісів хмарних обчислень, включно з Amazon і Microsoft.