Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС запускає нову систему фіксації в'їзду та виїзду

10 жовтня 2025, 14:46
ЄС запускає нову систему фіксації в'їзду та виїзду
Фото: EPA/UPG
Система реєструватиме в’їзд і виїзд громадян третіх країн, зокрема українців, та збиратиме їхні біометричні дані.

Система Entry/Exit System (EES) автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд громадян третіх країн (тобто не членів ЄС), які подорожують з метою короткострокового перебування. Дані, що вноситимуться до системи, включають дату та місце перетину кордону, паспортну інформацію, відбитки пальців та фото обличчя. Це має покращити ефективність прикордонного контролю та виявляти осіб, які перевищили дозволений термін перебування.

"Ми будемо знати, хто, коли і де в’їжджає до ЄС, - заявив Єврокомісар з внутрішніх справ Магнус Бруннер. 

За його словами, нова система стане цифровою основою управління зовнішніми кордонами Євросоюзу. 

Водночас аеропорти, порти й залізничні вокзали в Європі готуються до можливих перевантажень у перші дні запуску EES. Саме через технічну складність реалізації система впроваджуватиметься поступово — повноцінно вона має запрацювати з 10 квітня 2026 року.

Деякі країни вже визначили дати та місця початку застосування нової системи. У Нідерландах першими запрацюють порти Іймуйден і Емсхавен, а в аеропорту Схіпхол в Амстердамі біометричні перевірки почнуть діяти з 3 листопада. У Німеччині перевірки стартують 13 жовтня в аеропорту Дюссельдорфа, а згодом у Франкфурті, Мюнхені, морських портах і на сухопутних пунктах пропуску.

Система не стосуватиметься осіб із дозволом на проживання в ЄС або з довгостроковими візами.

Впровадження EES раніше кілька разів відкладалося через технічні труднощі та побоювання щодо затримок у прикордонному русі. Однак у Єврокомісії заявляють, що нині держави-члени до запуску готові.

 
Євросоюзкордон

Останні матеріали

Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О’Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється