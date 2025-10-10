ЄС запускає нову систему фіксації в'їзду та виїзду

Система реєструватиме в’їзд і виїзд громадян третіх країн, зокрема українців, та збиратиме їхні біометричні дані.

Система Entry/Exit System (EES) автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд громадян третіх країн (тобто не членів ЄС), які подорожують з метою короткострокового перебування. Дані, що вноситимуться до системи, включають дату та місце перетину кордону, паспортну інформацію, відбитки пальців та фото обличчя. Це має покращити ефективність прикордонного контролю та виявляти осіб, які перевищили дозволений термін перебування.

"Ми будемо знати, хто, коли і де в’їжджає до ЄС, - заявив Єврокомісар з внутрішніх справ Магнус Бруннер.

За його словами, нова система стане цифровою основою управління зовнішніми кордонами Євросоюзу.

Водночас аеропорти, порти й залізничні вокзали в Європі готуються до можливих перевантажень у перші дні запуску EES. Саме через технічну складність реалізації система впроваджуватиметься поступово — повноцінно вона має запрацювати з 10 квітня 2026 року.

Деякі країни вже визначили дати та місця початку застосування нової системи. У Нідерландах першими запрацюють порти Іймуйден і Емсхавен, а в аеропорту Схіпхол в Амстердамі біометричні перевірки почнуть діяти з 3 листопада. У Німеччині перевірки стартують 13 жовтня в аеропорту Дюссельдорфа, а згодом у Франкфурті, Мюнхені, морських портах і на сухопутних пунктах пропуску.

Система не стосуватиметься осіб із дозволом на проживання в ЄС або з довгостроковими візами.

Впровадження EES раніше кілька разів відкладалося через технічні труднощі та побоювання щодо затримок у прикордонному русі. Однак у Єврокомісії заявляють, що нині держави-члени до запуску готові.