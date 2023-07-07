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ПОЛІТИКА

ЄС заявляє, що санкції з часом вдарять по росії сильніше

07 липня 2023, 12:47
ЄС заявляє, що санкції з часом вдарять по росії сильніше
В оцінці описується вплив на москву санкцій блоку, які скоротили імпорт із росії приблизно на 91 млрд євро та експорт із ЄС на 48 млрд євро.

Санкції Європейського Союзу проти росії з часом наростатимуть і надаватиме все більшого довгострокового впливу на економіку москви. Європейська комісія підготувала оцінку впливу санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

В оцінці описується вплив на москву санкцій блоку, які скоротили імпорт із росії приблизно на 91 млрд євро та експорт із ЄС на 48 млрд євро.

Згідно зі звітом, санкції "значно підірвали промисловий та технологічний потенціал росії. Ці ефекти з часом посилюватимуться, оскільки заходи мають структурний, довгостроковий вплив на бюджет росії, фінансові ринки, іноземні інвестиції та її промислову та технологічну базу".

ЄС ввів санкції щодо майже 1500 осіб та 250 організацій з моменту нападу росії на Україну, починаючи з її анексії Криму у 2014 році та закінчуючи її вторгненням до України у лютому минулого року. Завдяки заходам, покликаним мінімізувати вплив на держави-члени, вплив на ЄС був обмежений, але він був "відчутним" у деяких областях, в основному через контрзаходи росії і через саму війну, а також пов'язане з цим зростання ціни.

В оцінці зазначається, що європейська промисловість повідомила про кілька "серйозних" збоїв у ланцюжку поставок, пов'язаних з імпортом рідкісних газів, таких як неон та ксенон, які використовуються для виробництва чіпів. Залізничні вантажоперевезення між ЄС та Китаєм, що йдуть транзитом через росію, скоротилися, а заборона на імпорт виробів з дерева, а також російські контрзаходи сприяли зростанню цін та деяким проблемам із поставками, особливо фанери та дуба.

В оцінці йдеться про те, що експорт ЄС до росії та імпорт із росії впали більш ніж на 50% порівняно з 2021 роком, що призвело до "безпрецедентного роз'єднання". Це призвело до того, що технологічно залежні обробні галузі скоротилися особливо швидко, причому високотехнологічне виробництво рф фіксує 13% щорічних збитків.

Тим не менш, москві вдалося накопичити деякі матеріали, а також отримати деякі заборонені товари та інші замінні технології з третіх країн, включаючи Китай, Казахстан, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати.

За оцінками доповіді, цього року майже третина федерального бюджету росії буде витрачена на оборону та внутрішню безпеку. Виробництво сталі у росії минулого року скоротилося на 7% порівняно з 2021 роком, і цього року очікується подальше падіння на 10%.

"Обмеження ЄС на імпорт не тільки безпосередньо впливають, а й глибоко проникають у тканину російської економіки", - йдеться в документі.

Нагадаємо, ЄС запровадив 11 пакетів санкцій проти москви після вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

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