Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС збільшує імпорт російського газу через кризу на Близькому Сході

10 квітня 2026, 11:11
фото: Reuters
Імпорт із проєкту Ямал LNG зріс на 17%.
Країни Європейського Союзу у першому кварталі року збільшили імпорт із головного російського проєкту зі зрідженого природного газу на тлі тиску на глобальні поставки через конфлікт на Близькому Сході.
 
Про це пише видання Financial Times.
 
Імпорт із проєкту Ямал LNG зріс на 17% – до 5 млн тонн у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом 2025 року, свідчать дані аналітичної компанії Kpler. За оцінками екологічної організації Urgewald, країни ЄС витратили близько 2,88 млрд євро на газ із цього великого підприємства. Такі результати з’явилися на тлі скорочення поставок катарського СПГ після пошкодження енергетичної інфраструктури на Близькому Сході та встановлення Іраном контролю над Ормузькою протокою. Це свідчить, що проєкт Ямал отримав вигоду від зростання цін на газ, пов’язаного з регіональною кризою.
 
Попри скорочення світових поставок, у Брюсселі не поспішають переглядати заплановану заборону на імпорт російського СПГ, яка має набути чинності в січні 2027 року. Заборона на імпорт за короткостроковими контрактами вже діє. Ямал забезпечує більшість імпорту російського СПГ до ЄС: у першому кварталі блок отримав 69 із 71 партії (97%), з них 25 – у березні, що більше, ніж у січні та лютому. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року частка становила 87% із 68 партій. Решта поставок була спрямована до Азії.
 
Зменшення поставок до Азії частково пояснюється забороною ЄС на перевалку російського СПГ між суднами, а також забороною заходу суден у порти ЄС перед подальшим транспортуванням у треті країни. Крім того, попит в Азії був відносно низьким до іранської кризи.
 
За словами представника Urgewald Себастіана Реттерса, поставки обсягом 5 млн тонн свідчать, що європейські покупці не мають наміру відмовлятися від російського СПГ. Із цього обсягу 1,8 млн тонн було поставлено лише в березні. Зростання витрат ЄС у першому кварталі пов’язане зі стрибком цін: у березні середня ціна газу становила близько 52,87 євро за мегават-годину проти 35 євро в січні-лютому. Хоча деталі контрактів Ямалу не розкриваються, джерела видання зазначають, що довгострокові угоди мають гнучке ціноутворення і дорожчають у періоди високих цін на енергоносії.
 
Єврокомісія наразі ніяк це не прокоментувала. За її даними, у 2026 році понад дві третини імпорту СПГ до ЄС припадає на США, що свідчить про рекордну залежність від американських поставок. Водночас рівень заповненості газових сховищ у ЄС залишається нижчим за середній напередодні літнього сезону закачування.

 

ЄСвійна в Україніросія окупанти

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється