Єврокомісія назвала країни, які все ще імпортують газ з росії

Деякі країни ЄС, як і раніше, імпортують російський газ трубопроводами або СПГ.

У Євросоюзі, як відомо, тривають складні обговорення того, як відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, зокрема, газу. Деякі країни не погоджуються з повною відмовою від імпорту, і хоча причини різні, результат однаковий: тісні взаємини з країною-агресором.

Країн-імпортерів виявилося більше, ніж завжди здавалося — їх щонайменше вісім.

Про це пише The Guardian.

Представник ЄС з енергетики Анна-Кайса Ітконен також запропонувала трохи більше деталей про те, які країни ЄС, як і раніше, імпортують російський газ трубопроводами або СПГ, із застереженням, що блок не має даних про те, де його зрештою використовуватимуть.

Вона підтвердила, що в цю групу входять вісім країн ЄС: Бельгія, Франція, Греція, Угорщина, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Іспанія.

Це важливо на тлі дедалі більшого розчарування президента США Дональда Трампа з цього питання, оскільки він продовжує чинити тиск на країни ЄС і НАТО, щоб вони повністю припинили весь імпорт енергоносіїв з росії.

Тим часом, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас уточнила, що новий пакет містить пропозицію про перенесення заборони ЄС на імпорт російського СПГ на один рік, до 1 січня 2027 року, у спробі чинити подальший тиск на росію.

Цей крок, імовірно, зіткнеться з деякою опозицією з боку Угорщини та Словаччини, а також, можливо, навіть деяких інших країн, які все ще імпортують російський газ.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас представили новий 19-й пакет санкцій проти росії.