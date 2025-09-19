Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Єврокомісія назвала країни, які все ще імпортують газ з росії

19 вересня 2025, 19:19
Єврокомісія назвала країни, які все ще імпортують газ з росії
Фото: з вільного доступу
Деякі країни ЄС, як і раніше, імпортують російський газ трубопроводами або СПГ.

У Євросоюзі, як відомо, тривають складні обговорення того, як відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, зокрема, газу. Деякі країни не погоджуються з повною відмовою від імпорту, і хоча причини різні, результат однаковий: тісні взаємини з країною-агресором.

Країн-імпортерів виявилося більше, ніж завжди здавалося — їх щонайменше вісім.

Про це пише The Guardian.

Представник ЄС з енергетики Анна-Кайса Ітконен також запропонувала трохи більше деталей про те, які країни ЄС, як і раніше, імпортують російський газ трубопроводами або СПГ, із застереженням, що блок не має даних про те, де його зрештою використовуватимуть.

Вона підтвердила, що в цю групу входять вісім країн ЄС: Бельгія, Франція, Греція, Угорщина, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Іспанія.

Це важливо на тлі дедалі більшого розчарування президента США Дональда Трампа з цього питання, оскільки він продовжує чинити тиск на країни ЄС і НАТО, щоб вони повністю припинили весь імпорт енергоносіїв з росії.

Тим часом, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас уточнила, що новий пакет містить пропозицію про перенесення заборони ЄС на імпорт російського СПГ на один рік, до 1 січня 2027 року, у спробі чинити подальший тиск на росію.

Цей крок, імовірно, зіткнеться з деякою опозицією з боку Угорщини та Словаччини, а також, можливо, навіть деяких інших країн, які все ще імпортують російський газ.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас представили новий 19-й пакет санкцій проти росії.

ЄврокомісіявійнаСПГ

Останні матеріали

Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється