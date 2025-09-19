Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС скорочує терміни заборони на російський СПГ на рік – Reuters

19 вересня 2025, 17:44
ЄС скорочує терміни заборони на російський СПГ на рік – Reuters
Таке прискорення стало “пріоритетом” після нещодавньої розмови фон дер Ляєн з Трампом.

Єврокомісія запропонує заборонити імпорт російського СПГ в ЄС до 1 січня 2027 року — на рік раніше, ніж планувалося, в межах 19-го пакету санкцій проти рф.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела.

ЄК представить новий пакет обмежень у п'ятницю, 19 вересня. Очікується, що нові санкції також торкнуться тіньового флоту танкерів, криптовалюти, російських і центральноазійських банків, китайських нафтопереробних заводів, а також митної лазівки, яку москва використовує для імпорту товарів подвійного призначення.

Одне з джерел Reuters розповіло, що прискорення заборони на імпорт СПГ стало “пріоритетом” після розмови глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із президентом США Дональдом Трампом у вівторок, 16 вересня.

ЄС пропонував поступове скасування таких поставок через інші законодавчі акти до 1 січня 2028 року, але Трамп неодноразово закликав Союз швидше припинити закупівлю російських енергоносіїв, перш ніж США вживатимуть подальших заходів для тиску на москву.

Близько 19% газу в Європу все ще надходить з росії через газопровід “Турецький потік” і поставки СПГ, що менше, ніж приблизно 45% до 2022 року. Іспанія, Бельгія, Нідерланди та Франція імпортують російський СПГ. Газ, що транспортується через “Турецький потік”, надходить до Словаччини, Угорщини та Болгарії.

Дональд ТрампЄвросоюзУрсула фон дер Ляєнсанкціі проти росіївійна в УкраїніСПГ

Останні матеріали

Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється