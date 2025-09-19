ЄС скорочує терміни заборони на російський СПГ на рік – Reuters

Таке прискорення стало “пріоритетом” після нещодавньої розмови фон дер Ляєн з Трампом.

Єврокомісія запропонує заборонити імпорт російського СПГ в ЄС до 1 січня 2027 року — на рік раніше, ніж планувалося, в межах 19-го пакету санкцій проти рф.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела.

ЄК представить новий пакет обмежень у п'ятницю, 19 вересня. Очікується, що нові санкції також торкнуться тіньового флоту танкерів, криптовалюти, російських і центральноазійських банків, китайських нафтопереробних заводів, а також митної лазівки, яку москва використовує для імпорту товарів подвійного призначення.

Одне з джерел Reuters розповіло, що прискорення заборони на імпорт СПГ стало “пріоритетом” після розмови глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із президентом США Дональдом Трампом у вівторок, 16 вересня.

ЄС пропонував поступове скасування таких поставок через інші законодавчі акти до 1 січня 2028 року, але Трамп неодноразово закликав Союз швидше припинити закупівлю російських енергоносіїв, перш ніж США вживатимуть подальших заходів для тиску на москву.

Близько 19% газу в Європу все ще надходить з росії через газопровід “Турецький потік” і поставки СПГ, що менше, ніж приблизно 45% до 2022 року. Іспанія, Бельгія, Нідерланди та Франція імпортують російський СПГ. Газ, що транспортується через “Турецький потік”, надходить до Словаччини, Угорщини та Болгарії.