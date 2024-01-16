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Єврокомісія провела успішні переговори з Польщею щодо імпорту продукції з України

16 січня 2024, 09:55
Єврокомісія провела успішні переговори з Польщею щодо імпорту продукції з України
Фото: з вільного доступу
Розраховують на угоду між Польщею та Україною шляхом запровадження імпортних сертифікатів.

В Єврокомісії провели успішну зустріч з польськими міністрами Чеславом Сєкерським і Кшиштофом Гетьманом щодо підтримки ЄС для України, включно з торговельними заходами. Розраховують на угоду між Польщею та Україною шляхом запровадження імпортних сертифікатів. Також з цього питання запланована розмова польського прем'єр-міністра Туска з українським президентом Зеленським.

Про це повідомив заступник голови Ради регіонів Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Успішна зустріч з польськими міністрами Чеславом Сєкерським і Кшиштофом Гетьманом щодо підтримки ЄС для України, включно з торговельними заходами"- йдеться у повідомленні.

За словами єврокомісара, Комісія продовжуватиме підтримувати українську економіку, пам'ятаючи при цьому "про занепокоєння польських фермерів щодо українського імпорту агропродовольчої продукції".

Як заявив речник Єврокомісії, у ході зустрічі обидві сторони домовилися продовжувати "конструктивну співпрацю та обмінюватися інформацією про розвиток ринкової ситуації, в тому числі в контексті майбутньої пропозиції щодо розширення безмитної торгівлі з Україною". Остаточне рішення має бути ухвалене не пізніше 24 січня.

Подальші переговори заплановані в самій ЄК, а наступного тижня - 23 січня - на прохання Варшави також на дебатах на зустрічі міністрів сільського господарства ЄС.

 

Єврокомісіяагропродукціявійна в Україніросія окупанти

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