Єврокомісія шукає спосіб допомогти Польщі отримати доступ до заморожених коштів ЄС – Reuters

Зміна уряду Польщі зменшила занепокоєння ЄС.

Єврокомісія шукає спосіб допомогти Польщі отримати доступ до близько 111 мільярдів євро замороженого фінансування ЄС, оскільки після зміни уряду країни у Союзі зменшується занепокоєння щодо верховенства права, заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд нового прем'єр-міністра Дональда Туска у середу, 13 грудня, склав присягу й офіційно розпочав роботу, що стало останнім кроком у передачі влади, яка знаменує собою величезні зміни після восьми років правління націоналістів у країні.

Після років суперечок між Варшавою і Брюсселем за попереднього уряду, очолюваного партією "Право і справедливість" (PiS), призначення Туска породило надії на поліпшення відносин з ЄС.

"У нас багато очікувань, і ми, безумовно, будемо підтримувати його (Туска) в його зусиллях", - сказав Ган в інтерв'ю Reuters.

"Ми не говоримо про негайний переказ мільярдів - мова йде швидше про розблокування коштів. Ми повинні побачити, як діяти далі. Я впевнений, що ми знайдемо способи допомогти Польщі. У нас немає жодних сумнівів, що вони рухаються, так би мовити, у правильному напрямку щодо верховенства права", - додав він.

Коментар Гана став першим офіційним повідомленням Єврокомісії про перспективи Польщі отримати доступ до фондів ЄС після зміни уряду. У середу Туск прибув до Брюсселя на саміт лідерів Союзу, де в кулуарах обговорить з Єврокомісією питання заморожених коштів.

На кону - доступ Польщі до 35,4 млрд євро (38,1 млрд доларів) грантів і позик з фонду відновлення Європейського Союзу, який ЄС заблокував доти, доки Варшава не відновить незалежність своєї судової системи.

Ці ж проблеми блокують доступ Польщі до 76,5 мільярдів євро (82,5 мільярда доларів) з фондів згуртування ЄС, призначених для підвищення рівня життя в бідніших регіонах Союзу.

Польщі доведеться ухвалити нові закони, щоб задовольнити деякі вимоги Єврокомісії щодо скасування обмежувальних заходів.

Але нові закони вимагатимуть підпису президента Польщі Анджея Дуди, який пов'язаний з колишнім урядом і дав зрозуміти, що не підтримає їх.

Термін повноважень Дуди закінчується в середині 2025 року, що створює перешкоду для уряду Туска. Ган заявив, що Єврокомісія співпрацюватиме з Варшавою.

"Як це можна зробити, я наразі не знаю. Але ми точно не будемо чекати півтора року, тому я думаю, що має бути якесь рішення", - додав він.

Нагадаємо, у середу, 13 грудня, Дональд Туск склав присягу прем'єр-міністра Польщі. Тепер він став повноправним головою польського уряду.

На церемонії в президентському палаці були присутні не лише президент Анджей Дуда та члени уряду Дональда Туска, а й спікери сейму та сенату Шимон Головня та Малгожата Кідава-Блонська, а також члени президії сейму і представники парламентських кіл.