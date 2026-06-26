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Єврокомісія: захист для українців можуть продовжити, але не для військовозобов’язаних чоловіків

26 червня 2026, 12:34
Єврокомісія: захист для українців можуть продовжити, але не для військовозобов’язаних чоловіків
Фото: ria.ru
Механізм тимчасового захисту для українців діятиме до 2028 року.

Європейська комісія подала на розгляд Ради ЄС пропозицію продовжити дію Директиви про тимчасовий захист для українців, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення рф. 

Водночас пропонується обмежити доступ до захисту для новоприбулих чоловіків, які не мають права виїзду з України через військові зобов’язання, заявив єврокомісар з внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер.

За його словами, Єврокомісія пропонує продовжити дію механізму тимчасового захисту ще на один рік – до 4 березня 2028 року.

Водночас у пропозиції зазначається, що тимчасовий захист не надаватиметься новоприбулим особам, яким за українським законодавством заборонено виїзд за кордон у зв’язку з військовими зобов’язаннями.

Раніше також стало відомо, що Данія змінює правила для українців: чоловіки 23–60 років не зможуть отримати захист

 
біженціукраїнціЄвросоюз

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