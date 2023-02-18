Європа допоможе Україні вистояти у боротьбі проти агресії рф — фон дер Ляєн

Україна переможе у цій війні, а агресія росії проти України провалиться, заявила президент Єврокомісії.

Європейський Союз надасть Україні всю необхідну допомогу, щоб вистояти, сказала Урсула фон дер Ляєн. Про це вона розказала на Мюнхенському безпековому форумі.

Пише Укрінформ.

"Маємо продовжувати масовану підтримку, необхідну для того, щоб імперіалістичні плани путіна провалилися і щоб Україна могла перемогти. Щодо військової підтримки, то зараз час прискорити і збільшити оборонне виробництво стандартизованої продукції, якої Україна терміново потребує, наприклад - стандартних боєприпасів. Не може так бути, щоб ми чекали місяці й роки, поки зможемо поповнити свої запаси або доставити це в Україну", - заявила фон дер Ляєн.

Для військової допомоги Україні ЄС використовує міждержавний Європейський фонд миру, який має встановлений механізм координації з Україною. Він призначений також для того, щоб координувати зусилля з оборонною промисловістю, наприклад у виробництві необхідних Україні 155-мм артилерійських снарядів, нагадала президент Єврокомісії.

"Для нас важливо підтримати Україну у цих екзистенційних речах. Другий елемент – це економічна безпека країни, Україна має вижити економічно. Добре, що ми вирішили надавати регулярну бюджетну підтримку в обсязі 1,5 мільярда євро на місяць, я думаю, що міжнародні фінансові інституції також мають зробити свій внесок у ці зусилля. Україна дійсно потребує матеріальної підтримку, щоб вижити", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона висловила переконання, що Європа і світ зберігатимуть єдність у солідарності з Україною.

"Мене дуже вразило, як європейці та наші демократії, наші союзники і партнери, негайно зрозуміли, що це (російська агресія проти України – ред.) серйозно і торкається основ нашого існування. Безумовно, ми обговорювали багато питань. Але з першого дня ми постали як один і залишаємося єдиними. Якщо подивитися назад, всі кризи, через які ми пройшли, включаючи енергетичну, ми долали разом. Сьогодні я глибоко переконана, що ми збережемо нашу єдність і рішучість. Йдеться про наші цінності, про наше існування, за яке ми боремося", - підсумувала Урсула фон дер Ляєн.