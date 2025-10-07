Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європа нарощує виробництво дешевих протидронних ракет для України – BI

07 жовтня 2025, 18:22
Європа нарощує виробництво дешевих протидронних ракет для України – BI
Фото: Defense Express
Найдорожчі ракети компанії зазвичай коштують у п'ять разів дешевше, ніж звичайні ракети, запевнили в Thales Belgium.

Європейський виробник Thales Belgium нарощує виробництво боєголовок з повітряним вибухом для своїх 70-мм ракет. Останні вже використовуються для боротьби з безпілотниками в Україні.

Про це повідомляє Business Insider.

"У той час як росія атакує Україну все більшими хвилями одноразових безпілотників Shahed, європейський виробник зброї Thales оснащує свої 70-міліметрові ракети боєголовками з повітряним вибухом... Нова боєголовка FZ123 наповнена тисячами крихітних сталевих кульок, які вистрілюються двома фунтами (майже 1 кг - ред.) вибухової речовини. Коли боєголовка вибухає, кульки розлітаються на площі діаметром близько 80 футів (близько 25 м –  ред.), щоб збити дрон або рій дронів", - повідомляє ЗМІ.

Ракетна боєголовка є недорогим засобом для знищення дронів класу II стандарту НАТО, до яких належить Shahed, а також більш важких дронів класу III на відстані до 3 км за допомогою повітряних вибухів, зазначають в компанії.

Директор Thales Belgium з питань транспортних засобів і тактичних систем Тома Коліне (Thomas Colinet) підтвердив, що ця зброя використовується в Україні і що попит Києва навіть перевищує можливості виробництва компанії.

Thales Belgium планує виготовити приблизно 3,5 тис таких ракет до кінця року і має надію збільшити річний обсяг виробництва до 10 тисяч одиниць до 2026 року.

Боєголовка проти безпілотників також може бути встановлена на некеровану версію 70-мм ракети, яку тепер можна виробляти в кількості 30 тисяч одиниць на рік. Якщо виробництво працюватиме у дві зміни, то річна потужність може досягти 60 тисяч одиниць, хоча для цього постачальники також повинні будуть збільшити виробництво.

Компанія Thales Belgium відмовилася розкрити вартість своїх 70-мм ракет з боєголовкою FZ123. Проте там заявили, що навіть найдорожчі ракети з лазерними системами наведення зазвичай коштують у п'ять разів дешевше, ніж звичайні ракети.

Більш дешеві ракети протиповітряної оборони, такі як AIM-7 Sparrow, коштують приблизно $125 тисяч кожна.

Thales Belgium також виробляє ракети класу "повітря-земля" та "земля-земля". Наприклад, деякі з її 70-мм ракет використовуються для знищення безпілотних наземних транспортних засобів, розгорнутих росією.

Сумісні зі стандартними 70-мм пусковими установками НАТО, ці ракети нині використовуються в українських системах Vampire — багатоствольних пускових установках виробництва L3Harris, які можна встановлювати на вантажівки.

Деякі версії також запускаються з українських гелікоптерів МІ-8, які були модернізовані для стрільби боєприпасами НАТО.

війнаНАТОдрониракетиЄвросоюз

