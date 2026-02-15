Європа обговорює ядерне переозброєння через політику Трампа – Politico

Європейські чиновники обговорюють "європейську ядерну кнопку" як доповнення до НАТО, побоюючись, що в критичний момент Америка може не прийти на допомогу.

Багато європейських країн публічно підтримують переговори про створення власної системи ядерного стримування на додаток до американської атомної зброї. Це відбувається на тлі падіння довіри до США під керівництвом Дональда Трампа.

Вищі посадові особи двох країн Балтії повідомили Politico, що, хоча вони як і раніше розглядають НАТО як наріжний камінь ядерного стримування, тепер вони готові обговорювати роль самої Європи. Це надало нового імпульсу дебатам, які лунали як у публічних виступах, так і в приватних бесідах на Мюнхенській конференції з безпеки. Зростаючий тиск з метою розпочати серйозну розмову про ядерну зброю в Європі є відповіддю на похитну впевненість у тому, що США відіб'ють напад росії.

Ці сумніви не розвіялися навіть після промови держсекретаря США Марко Рубіо, яка була витримана у відносно примирливому тоні, пише ЗМІ. Естонія не виключає участі в переговорах про єдине ядерне стримування в Європі на ранній стадії, заявила в інтерв'ю заступник міністра оборони Туулі Дунетон. "Ми завжди відкриті для обговорення з партнерами", – сказала вона, підкресливши при цьому, що США, як і раніше, "прихильні забезпеченню ядерного стримування для країн-союзників".