Європа обговорює ядерне переозброєння через політику Трампа – Politico

15 лютого 2026, 10:17
Фото: AFP
Європейські чиновники обговорюють "європейську ядерну кнопку" як доповнення до НАТО, побоюючись, що в критичний момент Америка може не прийти на допомогу.
Багато європейських країн публічно підтримують переговори про створення власної системи ядерного стримування на додаток до американської атомної зброї. Це відбувається на тлі падіння довіри до США під керівництвом Дональда Трампа.
 
Про це пише Politico.
 
Вищі посадові особи двох країн Балтії повідомили Politico, що, хоча вони як і раніше розглядають НАТО як наріжний камінь ядерного стримування, тепер вони готові обговорювати роль самої Європи. Це надало нового імпульсу дебатам, які лунали як у публічних виступах, так і в приватних бесідах на Мюнхенській конференції з безпеки. Зростаючий тиск з метою розпочати серйозну розмову про ядерну зброю в Європі є відповіддю на похитну впевненість у тому, що США відіб'ють напад росії.
 
Ці сумніви не розвіялися навіть після промови держсекретаря США Марко Рубіо, яка була витримана у відносно примирливому тоні, пише ЗМІ. Естонія не виключає участі в переговорах про єдине ядерне стримування в Європі на ранній стадії, заявила в інтерв'ю заступник міністра оборони Туулі Дунетон. "Ми завжди відкриті для обговорення з партнерами", – сказала вона, підкресливши при цьому, що США, як і раніше, "прихильні забезпеченню ядерного стримування для країн-союзників".
 
Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня підтримала цю думку.
 
"Ядерне стримування може дати нам нові можливості. Чому б і ні?", – сказала вона, попередивши, однак, що будь-які кроки повинні відповідати "міжнародним зобов'язанням".
 
Трамп ставив під сумнів 5-ту статтю Статуту НАТО про колективну оборону, висміював внесок союзників у війну в Афганістані під керівництвом США і неодноразово закликав анексувати Гренландію, що належить Данії (члену НАТО). Повідомляється, що це змушує Європу шукати те, що чиновники називають ще одним шаром "страховки" від москви. На практиці це означає звернення до Франції та Великої Британії – єдиних ядерних держав Європи. На відміну від Лондона, Париж не входить до Групи ядерного планування НАТО, яка обговорює застосування ядерної сили в рамках альянсу. Президенти Франції неодноразово підкреслювали, що національні інтереси Франції мають європейський вимір, але наполягали на тому, що будь-яке рішення про запуск приймається виключно Парижем.
І канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, і президент Франції Еммануель Макрон торкнулися теми європейського ядерного стримування у своїх промовах у Мюнхені. Але не всі згодні з цим курсом. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес визнав, що Європа повинна стати сильнішою, щоб стримувати росію, але заявив: "Я твердо вірю, що ядерне переозброєння – це неправильний шлях".
 
Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив, що Америка не прибирає свою ядерну парасольку з континенту, хоча Вашингтон хоче, щоб Європа активізувалася і робила більше для звичайної оборони.

 

Більше публікацій

