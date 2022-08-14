Європа потерпає від рекордної спеки і пожеж – Deutsche Welle

Через посухи та екстремально високі температури, які цього року охопили всю Європу, в регіоні зафіксовані найбільші збитки для лісу за всю історію спостережень EFIS. Вигоріло 660 тисяч гектарів лісів.

Внаслідок аномальної спеки від великих пожеж цього року в Європі уже вигоріло 660 тисяч гектарів лісу. Це рекордний показник з 2006 року, відколи Європейська інформаційна система про лісові пожежі (EFFIS) фіксує ці дані, повідомляє DW.

За даними EFFIS, цього року пожежі вирували не лише у країнах Середземномор'я, як це переважно було раніше, а також в інших регіонах Європи. Так, найбільші лісові пожежі за останні десятиліття сталися цього літа в Словенії.

"2022 - рекордний рік. Посухи та екстремально високі температури охопили усю Європу. Саме це стало причиною масштабних лісових пожеж в регіоні. "Ситуація загрозлива - зараз тільки середина сезону пожеж", - застеріг Сан-Мігель.

Найбільше лісових площ знищено пожежами в Іспанії - 225 тисяч гектарів. Суттєво постраждали також Румунія (150 тисяч гектарів) та Португалія (77 тисяч гектарів).

Лише за останні дні великі лісові пожежі фіксували у Франції, Німеччині та Греції. В департаменті Аверон на півдні Франції через пожежу, яка спалила загалом 1 260 гектарів, цього тижня було евакуйовано кілька тисяч людей. Поліція заборонила в'їзд до більшості лісів у регіоні Нижній Рейн поблизу кордону з Німеччиною.

Також 14 серпня частково взяли під контроль пожежу, яка вирувала кілька днів на грецькому курортному острові Тасос. Над ліквідацією осередків загоряння працюють чотири пожежні літаки, п'ять вертольотів, сотні пожежників, волонтерів, а також військові підрозділи. За даними органів цивільної оборони, цього року в Греції лісові пожежі охопили понад 13 тисяч гектарів.

Раніше повідомлялось, що у європейських річках посуха показала "голодні камені".