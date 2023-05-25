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ПОЛІТИКА

Європа успішно компенсує втрачені російські дизельні постачання – ЗМІ

25 травня 2023, 14:57
Європа успішно компенсує втрачені російські дизельні постачання – ЗМІ
Фото: vestnik.in.ua
Успіх стане полегшенням для урядів по всьому континенту, оскільки частка росії раніше часто становила більше половини поставок до ЄС та Великобританії.

Європейському Союзу вдалося замістити постачання дизельного пального з росії - головного зовнішнього постачальника блоку до введення у лютому заборони на морський імпорт.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає агентство, успіх стане полегшенням для урядів по всьому континенту, оскільки частка росії раніше часто становила більше половини поставок до ЄС та Великобританії. Нездатність знайти альтернативу поставила б під загрозу доступність палива, що використовується у всьому, від промисловості до вантажних та автомобільних перевезень.

Натомість різко зросли поставки з інших країн. Згідно з даними, отриманими Bloomberg від судноплавної аналітичної компанії Vortexa Ltd, загальний обсяг постачань дизельного пального та газойлю у травні зросте до чотиримісячного максимуму приблизно в 1,25 млн барелів на день.

За винятком періоду безпосередньо перед введенням заборони на імпорт, коли країни готувалися до заборони, травневі потоки відповідають середнім відвантаженням у 2022 році та зросли у річному обчисленні.

Постачання з Близького Сходу та США зростають. Очікується, що потоки із Саудівської Аравії досягнуть нового максимуму приблизно в 324 тисячі барелів на день, а постачання зі США будуть найвищими з серпня 2020 року.

Постачання з Азії цього місяця скоротяться через скорочення потоків з Китаю та Сінгапуру, хоча очікується зростання дизельного пального з Індії.

Нагадаємо, країни ЄС запровадили ембарго на морські поставки російської нафти з 5 грудня 2022 року, а з 5 лютого почала діяти заборона на нафтопродукти.

Однак, російська нафта продовжує надходити до країн Європейського Союзу, незважаючи на ембарго, як нафтопродукти з третіх країн, особливо Індії.

На західному узбережжі Індії розташовано кілька НПЗ, зокрема найбільший у світі. Там російську нафту переробляють у бензин та дизельне паливо, які потім йдуть до ЄС.

За даними компанії Kpler, у квітні Індія поставила в ЄС більше палива, ніж будь-коли, обійшовши Саудівську Аравію.

ЄвропапаливоРФ

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