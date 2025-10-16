Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європа відповідає на гібридну агресію кремля – Мерц

16 жовтня 2025, 13:44
Європа відповідає на гібридну агресію кремля – Мерц
Звернення канцлера Німеччини відбулось у Бундестазі.

Європейські країни посилюють свою обороноздатність на тлі триваючої гібридної війни росії та категорично не дозволять кремлю залякати свої суспільства.

Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 16 жовтня під час урядової заяви в Бундестазі, присвяченій підготовці до майбутнього засідання Європейської Ради, що відбудеться 23-24 жовтня в Брюсселі.

"путін робить ставку на страх, який має паралізувати вільні суспільства та підірвати нашу рішучість діяти. Але він прорахувався: ми не дамо себе залякати. Наші демократичні цінності не будуть зруйновані гібридними атаками. Ми захищатимемося  сьогодні і в майбутньому", - наголосив глава німецького уряду.

Мерц підкреслив, що європейські держави активно зміцнюють свою оборону, водночас чітко заявляючи: Німеччина, Європейський Союз і НАТО не становлять загрози для інших країн.

"Ми спостерігаємо кампанію залякування... Протягом останніх трьох з половиною років лише росія на чолі з Путіним є загрозою безпеці на європейському континенті. Він веде жорстоку агресивну війну проти України, яка щодня забирає людські життя. Кремль дедалі відвертіше намагається дестабілізувати нас  у Німеччині та по всій Європі — за допомогою гібридних методів: саботажу, кібератак, дезінформації, шпигунства та навіть вбивств", - заявив Мерц. 

Він також нагадав про нещодавні порушення повітряного простору Європи безпілотниками.

Канцлер також повідомив, що новостворена Рада національної безпеки працює над комплексним планом протидії гібридним загрозам, який буде винесено на її установче засідання вже найближчими днями.

На засіданні Європейської Ради планується обговорити 19-й пакет санкцій проти росії, спрямований на посилення тиску на країну-агресора та примус до переговорів з Україною.

"путін має зрозуміти, що продовження війни коштуватиме йому значно більше, ніж мирні домовленості. Проте наразі він не прагне миру і він хоче продовжувати бомбардування", - підсумував Мерц.

 
