російські дрони, кібератаки та саботаж стали новою нормою.

Європейські лідери дедалі частіше говорять про "кінець епохи миру", тоді як у США, схоже, не усвідомлюють масштабу гібридної загрози з боку оосії. На тлі саботажу, кібератак і появи ворожих безпілотників над Європою, у Вашингтоні фокус зміщено на внутрішні проблеми.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

"Ми не у стані війни, але й миру вже немає", - такими словами канцлер Німеччини Фрідріх Мерц описав нову реальність, в якій опинився континент. Після десятиліть відносної стабільності Європа знову стикається з дестабілізацією: у повітрі - дрони, в морі цн "тіньовий флот", на суші - хвиля саботажів та кіберзагроз, які вражають критичну інфраструктуру.

Колишній генсек НАТО Джордж Робертсон застерігає: Захід не готовий до війни в "сірій зоні" — коли агресор не оголошує війну, але системно розхитує держави зсередини. "Світло може згаснути — і буде вже пізно", — попереджає він, наголошуючи, що не лише армія, а й цивільне населення має бути готовим до надзвичайних ситуацій.

Останні тижні показали, як росія "промацує" обороноздатність НАТО. Над Польщею, Данією, Норвегією, Німеччиною та Естонією зафіксовано десятки повітряних інцидентів. У Копенгагені двічі зупиняли роботу міжнародного аеропорту через дрони. НАТО змушене регулярно піднімати винищувачі, аби перехопити російські літаки.

"Це як варіння жаби в каструл, а росія поступово підвищує градус, спостерігаючи, як реагує Захід", - каже аналітикиня Кірстен Фонтенроуз.

Згідно з даними Центру стратегічних досліджень у Вашингтоні, РФ використовує списані танкери для таємних морських операцій — від саботажу на енергетичних об’єктах до пошкодження підводних комунікацій. Офіційна Москва тим часом зневажливо називає занепокоєння НАТО "параноєю".

Усе це відбувається на фоні дивної байдужості США. У той час як Європа відкрито говорить про оборону та збільшення військових витрат, Америка, за словами експертів, занурена у власні політичні кризи. Колишній президент Дональд Трамп, наприклад, коментує російські атаки в Польщі як сторонній спостерігач. Це викликає тривогу серед союзників: чи зможе Європа розраховувати на підтримку Вашингтона, якщо ситуація загостриться?

Аналітики вважають, що стратегія Кремля полягає не лише в підриві стабільності, а й у посіві страху серед населення ЄС особливо напередодні виборів у Франції, Німеччині та інших країнах.

"Головне, щоб європейці відчули небезпеку війни на власній шкірі", - цинічно заявив російський високопосадовець Дмитро Медведєв.

У відповідь НАТО зміцнює оборону східного флангу, Польща активує статтю 4 Альянсу, а європейські держави зобов’язуються підняти витрати на оборону до 3,5% ВВП. Українські інструктори вже передають союзникам досвід протидії дронам. Однак фахівці попереджають: Європа залишається вразливою до гібридної агресії, а час на підготовку стрімко спливає.

"Оборона це не тільки танки та ракети. Кожен громадянин має знати, що робити в надзвичайній ситуації", - підсумовує Робертсон.