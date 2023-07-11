Європейська комісія приймає нову систему передачі даних між ЄС і США – ЗМІ

Минулого тижня у США створили Суд розгляду питань щодо захисту даних, куди європейці можуть подати скарги, якщо вважатимуть, що їхні дані збирали з порушенням принципу пропорційності.

Європейський Союз ухвалив угоду, яка дозволяє технологічним гігантам, таким як Meta і Google, обмінюватися даними між ЄС і Сполученими Штатами. Вона називається EU-U.S. Data Privacy Framework.

Про це пише Euractiv.

У жовтні президент США Джо Байден підписав виконавчий указ, який запроваджує гарантії для особистих даних жителів ЄС — обмеження доступу до них розвідувальних служб США і запровадження незалежного механізму відшкодування.

Минулого тижня у США створили Суд розгляду питань щодо захисту даних, куди європейці можуть подати скарги, якщо вважатимуть, що їхні дані збирали з порушенням принципу пропорційності.

Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що «надійна» угода означає, що «персональні дані тепер можуть вільно та безпечно надходити» з Європи до США.

Технологічні компанії привітали таке рішення.

Дебати щодо угоди тривали три роки. У 2020 році Верховний суд ЄС скасував попередню угоду Privacy Shield між урядами щодо даних через занепокоєння тим, що розвідувальні служби США могли стежити за особистими даними європейців.

Однак активіст із захисту конфіденційності Макс Шремс, який уже двічі подав позови, що призвели до скасування двох попередніх угод про дані, планує оскаржити й нову угоду, аргументуючи це так: "Нам потрібні зміни в законодавстві США про стеження, щоб це запрацювало, а у нас їх просто немає".