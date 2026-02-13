Європейські країни обговорюють створення власної ядерної системи оборони

Наразі ядерну зброю у Європі мають лише Велика Британія та Франція, які володіють близько 400 розгорнутими боєголовками.

Вперше з часів закінчення Холодної війни кілька європейських держав розглядають можливість створення власного ядерного стримування, оскільки США більше не вважаються надійним військовим партнером.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Наразі ядерну зброю у Європі мають лише Велика Британія та Франція, які володіють близько 400 розгорнутими боєголовками. Для порівняння, у США — 1 670 боєголовок. За інформацією джерел, президент Франції Еммануель Макрон планує під час Мюнхенської безпекової конференції запропонувати іншим європейським країнам ідею власного ядерного стримування.

Однак експерти зауважують, що заміна «ядерної парасольки» США на європейські системи буде вкрай дорогою. Крім фінансових витрат, країни стикнуться з ризиком порушення міжнародних договорів та потенційним підвищенням загрози від Росії. У 2025 році ЄС разом із Великою Британією витратив на оборону понад $530 млрд — більше половини ВВП Польщі.

За словами джерел Bloomberg, переговори про ядерне стримування відбуваються обережно та переважно на двосторонньому або тристоронньому рівні між державами з високим рівнем довіри. Основними учасниками є країни, на території яких розташовані військові об’єкти США поблизу росії та які відчувають безпосередню загрозу з боку рф.

Перемовини ведуться на глибокому військовому рівні, і навіть міністри деяких країн можуть не знати про деталі цих обговорень.