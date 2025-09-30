Європейський імпорт російського СПГ перевищив фінансову підтримку України — Greenpeace

За даними організації, у першій половині 2025 року Євросоюз імпортував 12,8 млрд кубометрів російського СПГ.

Франція, Бельгія та Іспанія з 2022 року по червень 2025 року витратили на закупівлю російського скрапленого природного газу (СПГ) 34,3 млрд євро, що перевищує їхню сукупну фінансову допомогу Україні у розмірі 21,2 млрд євро.

Про це йдеться у новій доповіді Greenpeace.

За даними організації, у першій половині 2025 року Євросоюз імпортував 12,8 млрд кубометрів російського СПГ. Це на 67% більше, ніж за аналогічний період 2021 року — до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

До лютого 2022 року росія забезпечувала близько 45% енергетичних потреб Європи завдяки трубопровідному газу та СПГ. Після вторгнення ЄС почав поступово зменшувати залежність від російських енергоресурсів.

Єврокомісія планує до 2027 року повністю відмовитися від усіх російських викопних видів палива. Хоча більшість країн підтримали цю ініціативу, Словаччина та Угорщина виступили проти.

У 19-му пакеті санкцій, який ще очікує затвердження, пропонується заборонити імпорт російського СПГ вже до кінця 2026 року — на рік раніше від початкових планів. На це рішення, за даними ЗМІ, вплинули США та заклики Дональда Трампа.

ЄС активно переорієнтовується на постачання зі США. Якщо у 2021 році їхня частка становила 28% імпорту СПГ, то до 2024 року вона зросла до 45%. Нині США забезпечують уже понад половину європейського ринку — 54%.

Основним постачальником російського газу до Європи залишається компанія Yamal LNG, яка з 2022 по 2024 рік збільшила виручку на 34 млрд євро та сплатила близько 8 млрд євро податків до бюджету рф.

Greenpeace підрахував, що ці кошти дозволили б москві закупити близько 270 тисяч дронів Shahed. У березні 2025 року росія застосовувала проти України до 1000 таких безпілотників щотижня.

Водночас від початку війни експорт ЄС до росії знизився на 61%, імпорт — на 89%. Частка російського СПГ на європейському ринку скоротилася з 22% у 2021 році до 14% у другому кварталі 2025-го.