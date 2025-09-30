Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європейський імпорт російського СПГ перевищив фінансову підтримку України — Greenpeace

30 вересня 2025, 15:41
Європейський імпорт російського СПГ перевищив фінансову підтримку України — Greenpeace
За даними організації, у першій половині 2025 року Євросоюз імпортував 12,8 млрд кубометрів російського СПГ.

Франція, Бельгія та Іспанія з 2022 року по червень 2025 року витратили на закупівлю російського скрапленого природного газу (СПГ) 34,3 млрд євро, що перевищує їхню сукупну фінансову допомогу Україні у розмірі 21,2 млрд євро.

Про це йдеться у новій доповіді Greenpeace.

За даними організації, у першій половині 2025 року Євросоюз імпортував 12,8 млрд кубометрів російського СПГ. Це на 67% більше, ніж за аналогічний період 2021 року — до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

До лютого 2022 року росія забезпечувала близько 45% енергетичних потреб Європи завдяки трубопровідному газу та СПГ. Після вторгнення ЄС почав поступово зменшувати залежність від російських енергоресурсів.

Єврокомісія планує до 2027 року повністю відмовитися від усіх російських викопних видів палива. Хоча більшість країн підтримали цю ініціативу, Словаччина та Угорщина виступили проти.

У 19-му пакеті санкцій, який ще очікує затвердження, пропонується заборонити імпорт російського СПГ вже до кінця 2026 року — на рік раніше від початкових планів. На це рішення, за даними ЗМІ, вплинули США та заклики Дональда Трампа.

ЄС активно переорієнтовується на постачання зі США. Якщо у 2021 році їхня частка становила 28% імпорту СПГ, то до 2024 року вона зросла до 45%. Нині США забезпечують уже понад половину європейського ринку — 54%.

Основним постачальником російського газу до Європи залишається компанія Yamal LNG, яка з 2022 по 2024 рік збільшила виручку на 34 млрд євро та сплатила близько 8 млрд євро податків до бюджету рф.

Greenpeace підрахував, що ці кошти дозволили б москві закупити близько 270 тисяч дронів Shahed. У березні 2025 року росія застосовувала проти України до 1000 таких безпілотників щотижня.

Водночас від початку війни експорт ЄС до росії знизився на 61%, імпорт — на 89%. Частка російського СПГ на європейському ринку скоротилася з 22% у 2021 році до 14% у другому кварталі 2025-го.

ІспаніяФранціявійнаБельгіяЄвросоюзСПГпідтримка України

Останні матеріали

Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Тижневий огляд.
Cуспільство
Тижневий огляд. "Томагавки" для України вирівнюють шанси в глибоких ударах – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 13:12
Політика
"Паперовий тигр" і реальна стратегія. Як удари по нафті ламають можливості рф – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 09:28
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється