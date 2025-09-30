Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Болгарія підтримала плани ЄС щодо припинення імпорту російського газу

30 вересня 2025, 15:10
Фото: УНН
Транзит буде зупинено до 2027 року.

Євросоюз, як і раніше, планує відмовитися від російських енергоресурсів до 2027 року. Поки що проблема в Угорщині та Словаччині, які не хочуть припиняти закупівлі у "Газпрому". Однак на їхньому шляху стоїть Болгарія, яка не має наміру протистояти планам щодо припинення поставок з росії.

Про це пише Politico з посиланням на міністра енергетики Болгарії Жечо Станкова.

Видання нагадало, що саме через Болгарію проходить остання труба, якою через "Турецький потік" ще качається російський газ до Європи.

"Очікується, що до 1 січня 2028 року споживання російського газу в Європі буде повністю припинено, - заявив Жечо Станков. - Будучи членом ЄС, Болгарія узгоджує свої дії з європейським законодавством і політикою, включаючи поетапну відмову... до кінця 2027 року", - сказав міністр.

Аналогічну позицію озвучив минулого тижня прем'єр-міністр Росен Желязков після того, як Дональд Трамп на Генеральній асамблеї ООН закликав Європу припинити закупівлі російських енергоносіїв.

"Ми... приєднаємося до рішень ЄС припинити незабаром виконання контрактів на споживання або транзит російського природного газу", - сказав Желязков.

Євросоюз запропонував новий пакет санкцій із жорсткими заходами в сферах енергетики, фінансових послуг та торгівлі, одним із ключових елементів якого є заборона імпорту СПГ із росії.

Блок посилює економічний тиск на росію, а санкції дають результат — прогнозується сповільнення ВВП росії з 4,3 % у 2024 році до 0,9 % у 2025 році, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

УгорщинаБолгаріяСловаччинаЄвросоюзсанкціі проти росіїСПГ

