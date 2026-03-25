Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європі загрожує дефіцит пального

25 березня 2026, 14:07
Наслідки конфлікту на Близькому Сході продовжують поширюватися на світові ринки енергоносіїв.
Європа незабаром може зіткнутись з перебоями постачання пального за сценарієм, який уже спостерігався в Азії через війну в Ірані.
 
Про це повідомив гендиректор британської компанії Shell Ваель Саван на конференції CERAWeek від S&P Global, пише Bloomberg.  
 
За його словами, наслідки конфлікту на Близькому Сході продовжують поширюватися на світові ринки енергоносіїв. Спочатку на Південну Азію, потім на Південно-Східну та Північно-Східну Азію, а з наближенням квітня дедалі більше впливатимуть на Європу. 
 
"Ми намагаємося співпрацювати з урядами, щоб просто попередити їх про різні важелі, які їм доведеться задіяти, зокрема щодо попиту, а також про те, що їм потрібно зробити в плані зберігання", - зазначив гендиректор Shell. 
 
Він також вказав, що британська компанія Shell може до кінця року прийняти рішення щодо інвестування в один або два проекти з видобутку природного газу у Венесуелі.
пальневійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється