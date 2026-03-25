Європі загрожує дефіцит пального

Наслідки конфлікту на Близькому Сході продовжують поширюватися на світові ринки енергоносіїв.

Європа незабаром може зіткнутись з перебоями постачання пального за сценарієм, який уже спостерігався в Азії через війну в Ірані.

Про це повідомив гендиректор британської компанії Shell Ваель Саван на конференції CERAWeek від S&P Global, пише Bloomberg.

За його словами, наслідки конфлікту на Близькому Сході продовжують поширюватися на світові ринки енергоносіїв. Спочатку на Південну Азію, потім на Південно-Східну та Північно-Східну Азію, а з наближенням квітня дедалі більше впливатимуть на Європу.

"Ми намагаємося співпрацювати з урядами, щоб просто попередити їх про різні важелі, які їм доведеться задіяти, зокрема щодо попиту, а також про те, що їм потрібно зробити в плані зберігання", - зазначив гендиректор Shell.

Він також вказав, що британська компанія Shell може до кінця року прийняти рішення щодо інвестування в один або два проекти з видобутку природного газу у Венесуелі.