Євросоюз планує перший транш кредиту Україні на €90 млрд вже на початку квітня

Частину грошей буде спрямовано на оборонну підтримку і посилення ЗСУ.

Євросоюз планує відправити Україні перший пакет підтримки за кредитом у 90 млрд євро вже на початку квітня поточного року.

Про це повідомив єврокомісар з економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс у соцмережах.

Він також повідомив про свою розмову з міністром фінансів Сергієм Марченком і міністром оборони Михайлом Федоровим щодо виплат для України.

"Ми працюємо над затвердженням пакета на €90 млрд на 2026-2027 роки, плануючи першу виплату на початку квітня", - написав Домбровскіс.

Нагадаємо, згідно з домовленостями з ЄС, кошти буде розподілено за стратегічними напрямами: 60 млрд євро спрямують на оборонну підтримку і посилення ЗСУ на полі бою; 30 млрд євро виділять на пряму бюджетну підтримку, впровадження реформ і модернізацію країни в рамках підготовки до вступу в ЄС.

Європейський парламент у середу, 21 січня, схвалив пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яка дозволяє активувати механізм розширеного співробітництва для заснування кредиту для України на загальну суму €90 млрд у 2026–2027 роках.