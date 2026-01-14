Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз розглядає створення посади переговорника з путіним – Politico

14 січня 2026, 14:33
Євросоюз розглядає створення посади переговорника з путіним – Politico
Фото: REUTERS
Париж і Рим очолили відповідні заклики.
Європейські уряди тиснуть на ЄС із вимогою призначити переговорника, який представлятиме їхні інтереси щодо України, побоюючись, що Сполучені Штати можуть укласти угоду з росією за їхніми спинами.
 
Про це пише Politico із посиланням на джерела.
 
Прихильники плану — зокрема Франція та Італія — заручилися підтримкою в Європейській комісії та ще кількох країнах щодо створення цієї посади. 
 
Вони наголошують, що Європа зможе відстояти свої "червоні лінії", зокрема можливе майбутнє членство України в НАТО, лише за умови, що ЄС матиме місце за столом переговорів. Цей безпрецедентний крок означав би суттєву зміну підходу Європи до низки двосторонніх переговорів, які у якості посередника веде президент США Дональд Трамп, і відбувається на тлі зусиль континенту продемонструвати готовність відігравати ключову роль у будь-якому врегулюванні для припинення чотирирічної війни.
 
Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в останні тижні об’єднали зусилля, закликаючи відкрити дипломатичні канали з путіним та його найближчим оточенням, навіть попри пробуксовування мирних переговорів у Білому домі.
 
Водночас залишаються серйозні розбіжності щодо деталей цієї посади. Критики вважають, що призначення переговорника створило б враження, ніби росія готова вести добросовісні переговори і погодитися на щось інше, ніж повне підкорення України. Спроби Трампа досягти угоди досі не дали результатів: кремль не відступає від вимоги, щоб Україна передала значні території, які російські війська так і не змогли захопити. У Брюсселі тривають обговорення того, який внесок блок міг би зробити в можливі переговори і як їх використати, щоб Трамп не відсунув європейські занепокоєння на другий план.
Владімір ПутінЄвросоюзвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється