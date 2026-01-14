Євросоюз розглядає створення посади переговорника з путіним – Politico

Париж і Рим очолили відповідні заклики.

Європейські уряди тиснуть на ЄС із вимогою призначити переговорника, який представлятиме їхні інтереси щодо України, побоюючись, що Сполучені Штати можуть укласти угоду з росією за їхніми спинами.

Про це пише Politico із посиланням на джерела.

Прихильники плану — зокрема Франція та Італія — заручилися підтримкою в Європейській комісії та ще кількох країнах щодо створення цієї посади.

Вони наголошують, що Європа зможе відстояти свої "червоні лінії", зокрема можливе майбутнє членство України в НАТО, лише за умови, що ЄС матиме місце за столом переговорів. Цей безпрецедентний крок означав би суттєву зміну підходу Європи до низки двосторонніх переговорів, які у якості посередника веде президент США Дональд Трамп, і відбувається на тлі зусиль континенту продемонструвати готовність відігравати ключову роль у будь-якому врегулюванні для припинення чотирирічної війни. Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в останні тижні об’єднали зусилля, закликаючи відкрити дипломатичні канали з путіним та його найближчим оточенням, навіть попри пробуксовування мирних переговорів у Білому домі.

Водночас залишаються серйозні розбіжності щодо деталей цієї посади. Критики вважають, що призначення переговорника створило б враження, ніби росія готова вести добросовісні переговори і погодитися на щось інше, ніж повне підкорення України. Спроби Трампа досягти угоди досі не дали результатів: кремль не відступає від вимоги, щоб Україна передала значні території, які російські війська так і не змогли захопити. У Брюсселі тривають обговорення того, який внесок блок міг би зробити в можливі переговори і як їх використати, щоб Трамп не відсунув європейські занепокоєння на другий план.