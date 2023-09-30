Євросоюзу підготував майже 30 тисяч українських військових

Більше 27 тисяч українців пройшли військову підготовку в межах тренувальної місії Європейського Союзу.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Очевидно, що інвестиції в оборону України також означають інвестиції у нашу власну європейську безпеку. Ми продовжуємо фінансувати постачання сучасної військової техніки відповідно до пріоритетів, визначених Україною. Також ми проводимо досить велику роботу з військової підготовки. Наразі ми підготували понад тисяч 000 українських солдатів" - заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель під час відеозвернення до учасників Форуму оборонних індустрій.

Нагадаємо, що до Альянсу оборонних індустрій долучилися 19 країн і 38 компаній