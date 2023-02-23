YouTube заблокував канали російських блогерів, серед них – Артемій Лєбєдєв
Платформа YouTube заблокувала канали двох російських блогерів. Про це повідомляє Meduza.
Причини блокувань не називають. Йдеться про російського бізнесмена Артемія Лєбєдєва, власника однойменної дизайн-студії, та блогера Дмитра Іванова (Камікадзе Ді).
Варто зауважити, що канал Лєбєдєва мав понад 1,1 мільйона підписників, Камікадзе Ді – понад 1,7 мільйона.
Дмитра Іванова торік у вересні оголосили "іноземним агентом" у росії. Перед цим на нього відкрили справу за статтею про "фейки про армію" через висвітлення російського вторгнення в Україну.