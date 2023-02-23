YouTube заблокував канали російських блогерів, серед них – Артемій Лєбєдєв

Причини блокувань не називаються. У разі спроби зайти на сторінки видається повідомлення "Ця сторінка недоступна. Спробуйте пошукати щось інше".

Платформа YouTube заблокувала канали двох російських блогерів. Про це повідомляє Meduza.

Причини блокувань не називають. Йдеться про російського бізнесмена Артемія Лєбєдєва, власника однойменної дизайн-студії, та блогера Дмитра Іванова (Камікадзе Ді).

Варто зауважити, що канал Лєбєдєва мав понад 1,1 мільйона підписників, Камікадзе Ді – понад 1,7 мільйона.

Дмитра Іванова торік у вересні оголосили "іноземним агентом" у росії. Перед цим на нього відкрили справу за статтею про "фейки про армію" через висвітлення російського вторгнення в Україну.