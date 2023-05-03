З початку великого вторгнення рф вчинила понад 500 злочинів проти журналістів та медіа в Україні

Всі вони перебувають під особливою увагою прокурорів та слідчих.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було зафіксовано 511 злочинів, які росіяни скоїли проти українських журналістів та медіа. Лише впродовж квітня цього року загинули п’ять медійників, які пішли захищати Україну на фронт.

Про це розповіла керівниця відділу моніторингу свободи слова Інституту масової інформації (ІМІ) Катерина Дячук.

Дев’ятеро представників медіа за час великого вторгнення були вбиті під час виконання професійних обов’язків. Зафіксовані й такі види злочинів проти медійників, як викрадення.

233 медіа припинили свою роботу через війну.

"Ми зафіксували понад 230 випадків закриття медіа. Насамперед закривалися ті медіа, які потрапили під окупацію, і там, де були активні бойові дії", — повідомила Катерина Дячук.

За її словами, закривалися й медіа, які знаходились далеко від зони бойових дій, оскільки ринок зупинився і типографії не мали паперу, щоб надрукувати газети.

Також, з даними ІМІ, за час повномасштабного вторгнення росіяни вчинили 50 кіберзлочинів проти медіа.

"Вони були досить інтенсивними на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ми щодня фіксували по декілька таких випадків. На сайтах українських медіа розміщували пропагандистські картинки, на телеканалах ламали рухомі стрічки, навіть, намагались створити діпфейки", — сказала Дячук.

ІМІ зафіксував 16 обстрілів та захоплень телевеж і 10 захоплень та нападів на редакції медіа.

На думку правозахисниці Людмили Янкіної, злочини рф проти представників медіа потребують особливої уваги з боку громадянського суспільства, держави та міжнародних партнерів України.

"Тому що кожен злочин, який здійснюється проти людини, що має журналістське посвідчення, — це злочин проти свободі слова в Україні. І він не має залишатися без належної реакції", — переконана представниця Центру прав людини ZMINA, яка є координаторкою робочої групи в ОГП щодо розслідувань злочинів проти журналістів та активістів.

Кількість злочинів проти журналістів, задокументованих ІМІ, вважає Янкіна, свідчить про необхідність запровадити відповідну спеціалізацію прокурорів. Крім того, на її переконання, мають бути розслідувані злочини російських пропагандистів за геноцидну риторику.