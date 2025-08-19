З російської окупації вдалося повернути ще двох українських дітей, які пережили репресії

Окупанти погрожували дітям обшуками та змушували ходити до російської школи

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA Україні вдалося врятувати двох дівчат-підлітків, які три роки прожили жили в російській окупації.

Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Були погрози, загроза обшуків, їх примушували ходити в російські школи. Попри це, дівчата зберігали українську ідентичність", — каже Єрмак.

Діти навчалися онлайн у школах України, уникали нав’язаних "патріотичних" заходів і щодня боролися за право бути собою. Тепер вони у безпеці, поруч із рідними, й отримують підтримку та допомогу.

"Дякую Українській мережі за права дитини за сприяння в порятунку. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", — наголошує глава Офісу президента.