З російської окупації вдалося повернути ще двох українських дітей, які пережили репресії
19 серпня 2025, 18:53
Фото: Андрій Єрмак
Окупанти погрожували дітям обшуками та змушували ходити до російської школи
У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA Україні вдалося врятувати двох дівчат-підлітків, які три роки прожили жили в російській окупації.
Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Були погрози, загроза обшуків, їх примушували ходити в російські школи. Попри це, дівчата зберігали українську ідентичність", — каже Єрмак.
Діти навчалися онлайн у школах України, уникали нав’язаних "патріотичних" заходів і щодня боролися за право бути собою. Тепер вони у безпеці, поруч із рідними, й отримують підтримку та допомогу.
"Дякую Українській мережі за права дитини за сприяння в порятунку. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", — наголошує глава Офісу президента.