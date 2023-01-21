За даними американської розвідки, втрати росії в Україні досягли 188 000 осіб — The Sun
Про це повідомило видання The Sun із посиланням на джерела в американській розвідці.
Зазначається, що на саміті, який проходив на авіабазі Рамштайн у Німеччині, чиновники озвучували той факт, що реальні втрати окупаційної армії значно вищі за офіційну статистику, проте точні цифри не називали.
Як зазначив високопоставлений американський генерал Марк Міллі, у вказану кількість втрат входять як збройні сили рф, так і група найманців ПВК "Вагнер".
Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ на 21 січня, загальні безповоротні втрати рф у живій силі досягли 120 160 солдатів армії росії. Окрім російських солдатів, захисники України знищили тисячі одиниць ворожої техніки, зокрема, понад 3 тисячі танків і більш як 6 тисяч бойових броньованих машин.
Раніше повідомлялось, що генерал США назвав умову звільнення Криму до кінця літа.