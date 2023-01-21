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За даними американської розвідки, втрати росії в Україні досягли 188 000 осіб — The Sun

21 січня 2023, 17:27
За даними американської розвідки, втрати росії в Україні досягли 188 000 осіб — The Sun
Фото: з вільного доступу
У США вважають, що втрати росії у війні проти України вже досягли приголомшливих 188 тисяч осіб. Окрім того, за 331 день війни українці знищили або захопили понад 2000 танків армії рф.

Про це повідомило видання The Sun із посиланням на джерела в американській розвідці. 

Зазначається, що на саміті, який проходив на авіабазі Рамштайн у Німеччині, чиновники озвучували той факт, що реальні втрати окупаційної армії значно вищі за офіційну статистику, проте точні цифри не називали.

Як зазначив високопоставлений американський генерал Марк Міллі, у вказану кількість втрат входять як збройні сили рф, так і група найманців ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ на 21 січня, загальні безповоротні втрати рф у живій силі досягли 120 160 солдатів армії росії. Окрім російських солдатів, захисники України знищили тисячі одиниць ворожої техніки, зокрема, понад 3 тисячі танків і більш як 6 тисяч бойових броньованих машин.

Раніше повідомлялось, що генерал США назвав умову звільнення Криму до кінця літа.

СШАвійнарозвідкаокупанти

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