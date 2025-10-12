Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

За підтримки США Україна завдає ударів по енергетичній інфраструктурі рф – FT

12 жовтня 2025, 10:53
За підтримки США Україна завдає ударів по енергетичній інфраструктурі рф – FT
Фото: з вільних джерел
Ця співпраця посилилася після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у липні.

Американська розвідка бере активну участь у плануванні ударів українських дронів по стратегічних енергетичних об'єктах рф.

Кампанія посилилася після телефонної розмови Трампа з Зеленським, пише газета Financial Times

США вже протягом кількох місяців надають Україні непублічну, але системну допомогу в ударах по російських енергетичних об'єктах, зокрема, по нафтопереробних заводах, які розташовані далеко від лінії фронту.

За даними видання, американські розвіддані дозволяють українським силам точніше планувати удари, допомагаючи з маршрутом, висотою польоту, часом запуску дронів та іншими параметрами, що дозволяє успішно обходити російську систему ППО.

За словами трьох джерел, Вашингтон тісно залучений до всіх етапів планування. Офіційно США заявляють, що саме Україна обирає цілі, а Штати лише надають розвіддані про їхню вразливість. 

Проте інші співрозмовники FT стверджують, що США також визначають пріоритетні об’єкти. Один із них назвав українські безпілотники «інструментом США», за допомогою якого Вашингтон підриває економіку росії й намагається змусити кремль піти на переговори.

Ключовим моментом, який змінив підхід США, стала телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у липні 2025 року. За словами джерел, Трамп запитав, чи зможе Україна завдати удару по москві, якщо отримає зброю великої дальності. Пізніше Білий дім заявив, що це було лише гіпотетичне питання, а не заклик до дії.

Втім, після розмови Трамп висловив підтримку нової стратегії, яка, за його словами, має "змусити росіян відчути біль" і посприяти початку переговорів. За інформацією FT, президент США також був розчарований результатами саміту з путіним на Алясці, що додатково вплинуло на його позицію.

Кампанія атак українськими дронами по НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі рф активізувалася з середини літа 2025 року. Вона вже завдала значних економічних збитків росії, зірвавши частину логістичних і виробничих процесів у паливному секторі.

Нагадаємо, 11 жовтня президент Володимир Зеленський провів ще одну розмову з Дональдом Трампом. Деталі поки що не оприлюднені.

 

СШАвійнаУкраїна

Останні матеріали

Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється