ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту

На станції працює лише одна лінія живлення.

14 листопада відключилася лінія електропередачі "Дніпровська", яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об’єднаною енергосистемою України.

О 16:18 год. Запорізька атомна станція втратила живлення зовнішньої лінії електропередачі "Дніпровська", яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції. Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі.