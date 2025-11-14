ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту
14 листопада 2025, 20:53
Фото: npp.zp.ua
На станції працює лише одна лінія живлення.
14 листопада відключилася лінія електропередачі "Дніпровська", яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об’єднаною енергосистемою України.
Про це повідомив "Енергоатом".
О 16:18 год. Запорізька атомна станція втратила живлення зовнішньої лінії електропередачі "Дніпровська", яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції. Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі.
В "Енергоатомі" наголошують, що забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою.
Там пояснюють, що у разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме загрозу для радіаційної безпеки.