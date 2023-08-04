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ПОЛІТИКА

Захід побоюється, що путін навряд чи змінить курс війни в Україні до виборів у США

04 серпня 2023, 17:28
Захід побоюється, що путін навряд чи змінить курс війни в Україні до виборів у США
Фото: з вільного доступу
путін сподівається на поразку Джо Байдена.

Вищі посадовці США та Європи стурбовані тим, що російський диктатор владімір путін враховує президентські вибори у США 2024 року у своєму плані війни в Україні.

Про це повідомляє CNN.

На їхню думку, путін сподівається на поразку Джо Байдена в президентських перегонах наступного року, що змусить Сполучені Штати скоротити підтримку України і поліпшить переговорну позицію росії.

Один з американських чиновників заявив, що у них "немає сумнівів" у тому, що путін "намагається протриматися" до виборів 2024 року. 

Інше джерело, знайоме з розвідданими, сказало: "путін знає, що Трамп йому допоможе. Як і українці, і наші європейські партнери. І хоча ми не бачили нічого прямого щодо цього, я вважаю, що всі так думають".

Один із європейських дипломатів заявив виданню, що, на їхню думку, спроба росії дотягнути війну в Україні до виборів у США "є саме планом путіна".

У США поки що немає чітких даних про те, що думає путін, і чи навмисно він затягує війну в надії на перемогу Дональда Трампа або республіканців на президентських виборах.

Однак вибори наступного року залишаються ключовим фактором, який, на думку провідних західних фахівців у галузі національної безпеки, розвідки та дипломатії, вплине на рішення Путіна в Україні, що ще більше знижує ймовірність того, що війна буде вирішена до кінця наступного року.

5 листопада 2024 року відбудуться 60-ті вибори президента США. Нині свої кандидатури подали понад 15 політиків.

війнаПутінВибори в США

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