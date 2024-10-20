Захід змушує "голодувати"не ту частину військової машини росії – BI

Експерти відповіли, чому санкції не знищують російську військову машину.

Експерти з питань оборони кажуть, що Захід намагається змусити "голодувати" неправильну частину російської військової машини.

Про це пише Business Insider.

Протягом століть ключовим елементом перемоги на полі бою було знищення ворожої артилерії. Без неї армія противника втрачає здатність знищувати війська, техніку, фортифікації та лінії постачання. Тому країни застосовують кавалерію, танки, авіаудари та гаубиці для знищення гармат ворога.

Для України це завдання є особливо складним. За даними, близько 70% втрат українських військових викликані російською артилерією, що перевищує середні показники Першої та Другої світових війн, де частка таких втрат становила приблизно 60%. Використовуючи такі засоби, як безпілотники та HIMARS, українська армія досягла певного успіху, знищивши понад 10 000 одиниць російської артилерії. Однак росія, перейшовши на військову економіку, змогла зібрати до лютого 2024 року 4780 одиниць ствольної артилерії, включно з гаубицями, і 1130 реактивних систем залпового вогню. Крім того, російські війська випускають до 10 000 снарядів щоденно, тоді як українська армія через нестачу боєприпасів може використовувати лише близько 1800 снарядів на день.