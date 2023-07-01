Заколот Прігожина свідчить про шкоду, яку путін створив війною в Україні – ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс заявив, що збройний заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Прігожина був викликом російській державі, який показав руйнівний ефект війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

"Це вражає, що Прігожин перед своїми діями різко звинуватив Кремль у брехливому обґрунтуванні для вторгнення в Україну та веденні війни російським військовим керівництвом. Вплив цих слів і тих дій спостерігатиметься впродовж деякого часу. Це яскраве нагадування про руйнівний вплив війни путіна на його власне суспільство та його власний режим", - заявив Бернс.

Заколот був "внутрішньою справою росії, в якій Сполучені Штати не брали і не братимуть участі", додав директор ЦРУ.

За словами Бернса, невдоволення в росії війною в Україні створило рідкісну можливість вербувати шпигунів, і ЦРУ не пропустить її.

"Невдоволення війною продовжуватиме гризти російське керівництво під постійною дієтою державної пропаганди та практикою репресій. Це невдоволення створює унікальну можливість для нас у ЦРУ, адже в нашій основі знаходиться людська розвідувальна служба. Ми не дозволимо цій можливості пропасти", - підсумував Бернс.