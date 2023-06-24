Заколот в рф - подарунок для наступу України, імовірно, він змінить хід війни – CNN

Російський заколот почався в найліпший момент для українських наступальних дій.

Він, імовірно, змінить хід війни на користь України.

Про це повідомляє CNN.

"Хаос у Кремлі не міг настати в кращий час для України… Те, що президент росії Володимир путін назвав "збройним заколотом" найманців "Вагнера", є подарунок для країни, яка місяцями готувалася до контрнаступу, щоб завдати нищівного удару по російським військовим. Слово дня в Україні – "зловтіха", йдеться в матеріалі.

Вчора знімальна група CNN перебувала поблизу лінії фронту на півдні України. Журналісти повідомляють, що бачили "велику концентрацію військ і озброєння", у тому числі новітньої західної зброї, готової до наступу.

Видання згадало відео, що активно поширювалася в соціальних мережах, на якому тодішній актор Володимир Зеленський сидить у зручному кріслі, відкорковує пиво і бере миску з попкорном, посміхаючись.

"Заколот, ймовірно, змінить хід війни на користь Києва. Але повстання рідко закінчуються в росії – чи деінде – з тими результатами, яких вони прагнули досягти. По мірі того, як розігрується ця рідкісна якобінська драма російської людської слабкості, не обов'язково, що за нею послідує покращення. Пригожин може не перемогти, а "стовпи" Кремля можуть не зруйнуватися. Але ослаблений путін може робити ірраціональні речі, щоб довести свою силу", написало CNN.