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ПОЛІТИКА

Законодавці США тиснуть на Угорщину, щоб вона підтримала членство Швеції в НАТО

02 лютого 2024, 12:15
Законодавці США тиснуть на Угорщину, щоб вона підтримала членство Швеції в НАТО
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Сенатори розчаровані позицією Будапешта і погрожують погіршенням стосунків.

Законодавці США заявили, що хочуть, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО, припустивши в четвер, за тиждень після схвалення вступу Туреччиною, що Будапешт ризикує остаточно зіпсувати відносини з Вашингтоном, якщо не вживе заходів.

Про це пише Reuters.

Голова Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Бен Кардін заявив, що він «глибоко стурбований» напрямком діяльності нинішнього уряду Угорщини. Депутат відзначив затримку прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном допомоги Україні від Євросоюзу до сьогодні, а також його постійне перешкоджання вступу Швеції в НАТО.

"Я сумніваюся, чи є вони надійним союзником для нашої безвізової програми", — сказав він на прес-конференції.

Програма безвізового режиму дозволяє громадянам 41 країни подорожувати до Сполучених Штатів на термін до 90 днів без візи.

У свою чергу, сенатори Жанна Шахін і Том Тілліс, які є співголовами Групи спостерігачів від НАТО в Сенаті, яка керує зусиллями в палаті на підтримку альянсу, виступили із заявою, в якій закликали Угорщину змінити курс.

"Бездіяльність Угорщини ризикує безповоротно зіпсувати її відносини зі Сполученими Штатами та НАТО", – йдеться у заяві сенаторів.

Швеція разом із Фінляндією подали заявку на вступ до НАТО у 2022 році після вторгнення Росії в Україну. Але її членство затримали Туреччина та Угорщина, залишивши країну в підвішеному стані та розчарувавши союзників по НАТО, які вважають Швецію важливим гравцем у забезпеченні безпеки в Балтійському регіоні.

Раніше повідомлялось, що парламент Угорщини збереться в понеділок на прохання опозиційних партій і ратифікація заявки Швеції на вступ до НАТО, як очікується, стоятиме на порядку денному.

СШАУгорщинаШвеціяНАТО

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