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ПОЛІТИКА

Заморожені російські активи принесли Бельгії €1,7 млрд: гроші підуть на підтримку України

07 лютого 2025, 20:37
Заморожені російські активи принесли Бельгії €1,7 млрд: гроші підуть на підтримку України
Фото: з вільного доступу
Уряд Бельгії буде використовувати ці гроші для надання допомоги Україні.

Уряд Бельгії отримав за 2024 рік податки, згенеровані від заморожених на території країни російських активів, на суму 1,7 млрд євро. Ці кошти спрямують на програми допомоги Україні.

Про це повідомляє VRT.

Як повідомляє видання, заморожені російські активи, що утримуються у найбільшому депозитарії цінних паперів Euroclear в Бельгії, згенерували для країни за рахунок податків 1,7 млрд євро прибутку.

Уряд Бельгії буде використовувати ці гроші для надання допомоги Україні. Загальний обсяг російських активів, що наразі заблоковані в Euroclear, становить близько 183 млрд євро.

Як зазначається, депозитарій Euroclear є однією з найбільших компаній такого роду та впливовим гравцем на світовому фінансовому ринку. При цьому лише близько 12% акцій цієї компанії належать Федеральному уряду Бельгії, решта належать іншим муніципальним урядам країни та банкам.

Ця компанія надавала фінансові послуги російським компаніям та уряду, але всі трансакції були заморожені після того, як росія розпочала війну проти України та потрапила під міжнародні санкції у відповідь на агресію. російські активи, включаючи готівку, акції та займи, були заморожені й наразі недоступні для російських суб’єктів.

Відсотки від цих російських мільярдів перераховуються на спеціальний рахунок в Euroclear та використовуються для поповнення європейських фондів допомоги, що призначені для України. У 2024 фінансовому році до таких фондів була перерахована сума у 3,55 млрд євро.

Перший транш в 1,55 млрд євро був перерахований у липні 2024 року, другий транш у близько 2 мільярди євро, як очікується, буде перерахований у наступному місяці

Уряд Бельгії також обкладає податком всі надходження, що згенеровані від російських заморожених активів. У 2024 році сума цих податків склала 1,7 млрд євро, які будуть спрямовані на допомогу Україні.

війнаБельгіяПідтримка Україні

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