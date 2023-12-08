Занепокоєна активізацією росії і сварками союзників, Україна зайняла вичікувальну позицію – WSJ

Поки зростають сумніви щодо перспектив збільшення зброї США і грошей ЄС, Київ готується до труднощів на багатьох фронтах.

Українські солдати готуються до довгої зими, намагаючись відбити наступ росії.

Про це пише The Wall Street Journal.

Через невдалий літній контрнаступ і проблеми з поставками західної зброї Україна змушена перейти до оборони, щоб зупинити подальше просування російського агресора.

Якщо все складеться добре, Україна зможе знову наступати лише навесні 2025 року.

Наразі склалась складна геополітична ситуація, в якій опинилася Україна, пише видання.

Зараз склалися кілька негативних факторів: невдача літнього контрнаступу, на який були великі сподівання, ймовірна зупинка американської допомоги через внутрішньополітичні чвари в Конгресі США, неспроможність ЄС забезпечити спільними зусиллями достатню військову підтримку України і помітний перехід російської економіки на воєнні рейки.

"Збільшуючи тиск на Україну, росія не демонструє жодних ознак відмови від своєї первісної військової мети – захоплення країни", - пише американська газета.

Видання акцентує увагу на нещодавній заяві Зеленського, де він анонсував будівництво оборонних укріплень вздовж фронту.

Це є свідченням переходу війни у нову фазу. Якщо на початку повномасштабної війни ЗСУ вдалися до тактики маневреної оборони, то зараз знову повертається тактика окопної війни, яка була на Донбасі після 2014 року, вважають журналісти WSJ.

Також підкреслюється, що в перші тижні російського вторгнення лунали попередження, що війна буде тривалою, але неймовірний успіх ЗСУ восени 2022 року подарував марну надію на швидку перемогу.

"Тепер ми повинні нагадати собі, що це буде довга війна", – заявив виданню анонімний європейський дипломат.

Якщо Україна та її союзники зможуть подолати поточні труднощі та продовжити постачати військам, західні стратеги вважають найкращим сценарієм, що наступний рік стане роком відновлення української армії. Інша надія полягає в тому, що Росія втратить багато сил у спробах зламати українську оборону.

Зрештою це має означати, що навесні 2025 року Україна знову матиме потенціал для наступу - якщо переживе 2024 рік.