Запорізька АЕС підключена до електропостачання, - МАГАТЕ

На Запорізьку АЕС подається зовнішнє електропостачання єдиною зовнішньою лінією електропередачі на 750 кВ

На Запорізьку АЕС подається зовнішнє електропостачання єдиною зовнішньою лінією електропередачі на 750 кВ, при цьому є одна резервна лінія на 330 кВ, якої в разі аварії на основній лінії може не вистачити, повідомляє МАГАТЕ.

Крім того, керівництво майданчика ЗАЕС повідомило команду МАГАТЕ, що вони отримали інформацію від Росатома про те, що ще одна лінія електропередач 330 кВ до розподільчого пункту теплоелектростанції знаходиться на ремонті та має бути готова найближчим часом як додаткова резервна лінія електропередач на випадок зникнення. ЛЕП 750 кВ та 330 кВ, які прокладені з підконтрольної Україні території. Керівництво об’єкта також повідомило, що ще дві лінії електропередач напругою 330 кВ також можуть бути відновлені, але кінцевий термін не було названо. Інформації про плани відновлення будь-якої з втрачених ліній електропередач напругою 750 кВ немає.

До 70 мобільних дизельних котелень поступово розгортаються в сусідньому місті Енергодар для опалення комунальних будівель, будинків і квартир. Нині такі котельні працюють у місцевій школі, дитсадку та лікарні. Для опалення будівель на майданчику ЗАЕС розгортається до семи мобільних дизельних котелень. Один прибув, ще три прибудуть сьогодні.

Чотири реакторні блоки залишаються в режимі холодної зупинки, тоді як два інших блоки знаходяться в режимі гарячої зупинки, що дозволяє їм забезпечувати паром станцію та теплом Енергодар. Місто також продовжує отримувати електроенергію від сторонніх ліній електропередач через систему розподільних пристроїв ЗАЕС і ТЕЦ.

Цього тижня на місці та в російській федерації було оголошено, що головний інженер ЗАЕС Юрій Чернічук призначений директором заводу. Український оператор "Енергоатом" відмовився від цього призначення і призначив виконувачем обов'язків генерального директора заводу Дмитра Вербицького, а головним інженером - Ігоря Мурашова, яких на місці немає.

Генеральний директор Гроссі повторив, що МАГАТЕ розглядає ЗАЕС як український об’єкт, і висловив занепокоєння ситуацією з ухваленням рішень, яка демонструє відкриті протиріччя щодо системи командування на станції, що може мати негативний вплив на ядерну безпеку.