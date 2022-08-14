Zara, H&M та Bershka відновлять роботу до кінця року в Україні

Цього року можуть відновити свою роботу ті бренди, які призупиняли її внаслідок війни.

Про це в ефірі Українського радіо розповів голова Української ради торгових центрів (УРТЦ) Максим Гаврюшин.

Він зазначив, що на український ринок повернулось чимало брендів, зокрема, на початку липня відкрився Adidas. Ще не відновили свою роботу бренди компанії Ditex: Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti та H&M, які є останніми великими компаніями, які ще не працюють.

"Я вважаю, що ще цього року, цього сезону нас чекають цікаві відкриття. І компанії, які ще не відкрилися, можуть цього року відновити свою роботу. Спочатку це стосуватиметься Києва та регіонів, де не ведуться активні бойові дії", - підкреслив Гаврюшин.

Також, як він зазначив, в тих регіонах та обласних центрах, де немає змоги відкритися як, наприклад, в Дніпрі чи Запоріжжі, Харкові, там буде можливість купити речі через інтернет.

"Асортимент товарів не зміниться. Ті бренди, які зараз будуть відкриватися, будуть залишати той самий асортимент товарів, як і в магазинах в Європі. Це будуть ті ж товари, які б вони завозили, якби не було війни", - повідомив голова УРТЦ.

Раніше повідомлялось, що McDonald's буде поетапно відкривати ресторани в Україні.